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Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman başlayacak? 2022 Adli tatil tarihleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2022
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Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman başlayacak? 2022 Adli tatil tarihleri...

Adli tatil ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. O günden bu yana da nöbetçi mahkemeler belirli davalar için çalışmalarına devam ediyor. Anayasa Mahkemesi hariç tüm yargı birimlerinin uyguladığı adli tatil her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. İşte, Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman başlayacak? 2022 Adli tatil tarihleri...

Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adli tatil süresince nafaka, nüfus kayıtları, iş sözleşmesi, velayet ve vesayet konulu pek çok dava nöbetçi mahkemeler tarafından görülmeye devam ediyor. Peki, Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman başlayacak? 2022 Adli tatil tarihleri...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

20 Temmuz'da başlayan adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek.

MAHKEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni adli yıl 1 Eylül tarihi itibariyle başlayacak, böylelikle mahkemeler de bu tarih itibariyle yapılacak.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. Talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

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