CHP'li başkan Ahmet Deniz Atabay'a tepki yağıyor: Tecavüzcü başkan istemiyoruz

İşletme sahibi Vedat Borulday, "20 yıldır turizmciyim. Didim turizmini kalkındırmak için ne kadar temiz olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Devlet adına görev yaptıkları koltuğu kötü amaçlarını alet etmeleri iğrenç bir şey. İş başvurusu yapan kadını alıp bağ evine götürüp orada istismar etmeleri büyük bir ahlaksızlık. Demek ki belediyeden içeri giren her kadına bu gözle bakıyorlar. Bu sapıklıktır. Bu şekilde bir kadını istismar edebilecek karakterde olan biri idare ve yönetim anlamında neler yapar kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Ayrıca Didim'in isminin böyle istismarla anılmasına neden olmak da suçtur. Cezalandırılmaları şart" dedi. Didimliler, Atabay'a tepki gösterdi: