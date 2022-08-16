Suriye'de barış için tek şart! Suriye ile yeni dönem mi başlıyor? Diyalog için hangi şartlar gerekli? Uzman isim A Haber'de yorumladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Güngör Yavuzaslan Türkiye ile Suriye arasında yaşanan son gelişmeleri yorumladı. Yavuzaslan, Türkiye'nin bölgedeki krizi sonlandırmak istediğinin altını çizerken, Şam'ın artık bir karar vermesi gerektiğini vurguladı. Yavuzaslan ayrıca "Türkiye sahadan çok masaya şans vermek istiyor. Ama PKK olduğu sürece Suriye'de barış olmaz." dedi.
Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Türkiye ile Suriye arasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
SURİYE: ABD PETROLÜMÜZÜ ÇALIYOR
Burada en önemli şey Şam'ın atacağı adım. Ama şu ana kadar bir açıklama yok. En son açıklamaları "ABD Suriye'nin petrolünü çalıyor" oldu.
PKK SURİYE'DEN ÇIKMADIKÇA BARIŞ OLMAZ
Türkiye sahadan çok masaya şans vermek istiyor. Ama PKK olduğu sürece Suriye'de barış olmaz. Türkiye artık Şam'ı masaya zorluyor.
ESAD KENDİ PETROLÜNÜ PKK'DAN PARAYLA ALIYOR
Esad kendi arabasına koyacağı petrolü PKK'dan parayla alıyor şu an. Esad buna karşı çıkmak istiyor ama gücü yok ve engel olamıyor.
AK PARTİ: İLİŞKİLER YÜKSELEBİLİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı açıklamada "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir" ifadelerini kullandı Yazıcı ayrıca açıklamasında iki ülke arasındaki çekişmeleri çözebilecek en önemli adımın diyalog olduğunun altını çizdi.
BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşmenin planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya da şöyle cevap verdi:
ESAD İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?
"Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, 'Sizi rejimle görüştürelim' dediler. Esad ile Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. İstihbaratlar arasındaki görüşmelerde birçok konu gündeme geliyor.
TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ
Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü Suriye Dışişleri Bakanı ile da kısa bir sohbetim oldu, o toplantı marjında. Orada da bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu söyledim. Teröristlerin temizlenmesi lazım, kim olursa olsun. Ama diğer taraftan muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda destek olabileceğimizi söyledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz."
BAHÇELİ'DEN DİYALOGA DESTEK
Bahçeli "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" dedi.
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