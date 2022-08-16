Suriye’de barış için tek şart! Suriye ile yeni dönem mi başlıyor? Diyalog için hangi şartlar gerekli? Uzman isim A Haber’de yorumladı

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ

Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü Suriye Dışişleri Bakanı ile da kısa bir sohbetim oldu, o toplantı marjında. Orada da bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu söyledim. Teröristlerin temizlenmesi lazım, kim olursa olsun. Ama diğer taraftan muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda destek olabileceğimizi söyledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz."

BAHÇELİ'DEN DİYALOGA DESTEK

Bahçeli "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" dedi.