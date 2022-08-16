Milas’ta firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/ PDY'ye üyeliğinden öğretmenlikten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. adlı kadının ilçede bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda T.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İŞTE A HABER'E ÇİRKİN İFTİRA ATAN TETİKÇİLER! İŞTE FETÖ'NÜN ASKERİ LİSE OYUNU ATADEDELER'İN FETÖ'CÜ 'BAŞDEDESİ'! CHP FETÖ İLE 'HELALLEŞMEYE' BAŞLAMIŞ! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN