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Milas'ta firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Milas’ta firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.A. (36) arlı eski kadın öğretmen saklandığı evde yakalandı.

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