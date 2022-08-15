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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim başladı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugün itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçildi. Vatandaşlar erken saatlerde marketlere gelerek alışverişe başlarken, uzun kuyruklar oluştu.

Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 11:59
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim başladı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

1400 noktada marketi bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezinde indirim uygulandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim başladı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Vatandaşlar erken saatlerde Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gelerek alışverişe başladı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile marketlerde hareketlilik görüldü.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim başladı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

DEVLET GÜVENCESİ VAR
Düzenli olarak alışverişimi buradan yapıyorum diyen Niyazi Karapınar; "Bir ev için gerekli ne varsa buradan alıyorum. Her şeyden önce burada bir devlet güvencesi var. Sattığı ürünün arkasında duruyor. Herhangi bir sorunda her türlü yardımı yapıyor. Ürünlerin lezzetleri de çok iyi. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim başladı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

ÇOK MEMNUNUM
Ben ürünlerden çok memnunum diyen Ahmet Turan Yaşar; "Düzenli olarak buradan alışveriş yapıyorum. Ürün kalitesinden ve fiyatlardan çok memnunum" dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim başladı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

DİĞER MARKETLER DE İNDİRİME KATILMALI
Antalya'da sabahın erken saatinden itibaren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketine vatandaşlar akın etti. 30'un üzerinde temel tüketim ürününde yüzde 30 ile yüzde 35 arasındaki indirimli ürünleri almak için yarıştılar. Memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, indirime diğer marketlerin katılmasını istediler.