15 Ağustos 2022, Pazartesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim başladı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugün itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçildi. Vatandaşlar erken saatlerde marketlere gelerek alışverişe başlarken, uzun kuyruklar oluştu.
Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 11:59
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