Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim başladı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

DEVLET GÜVENCESİ VAR

Düzenli olarak alışverişimi buradan yapıyorum diyen Niyazi Karapınar; "Bir ev için gerekli ne varsa buradan alıyorum. Her şeyden önce burada bir devlet güvencesi var. Sattığı ürünün arkasında duruyor. Herhangi bir sorunda her türlü yardımı yapıyor. Ürünlerin lezzetleri de çok iyi. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.