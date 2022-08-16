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CHP'li Mahmut Tanal'a Tuzla'da soğuk duş! Halktan aldığı siyaset dersi karşısında ezildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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CHP’li Mahmut Tanal’a Tuzla’da soğuk duş! Halktan aldığı siyaset dersi karşısında ezildi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal halkla buluşma görüşmelerinde CHP'nin stratejisini anlattığı Tuzla'da bir vatandaşın verdiği siyaset dersi altında ezildi. CHP'nin HDP ile nasıl olurda iş birliği yapabildiğini soran yaşlı adam Tanal'ın yanıt vermek kullandığı üstünkörü ifadeler karşısında hiddetlendi. Yaşı oldukça ilerde olan vatandaş Tanal'a "Ben halk partisi yanlısı, onun düşüncelerine sadık, seven bir kişiyim. Ama HDP ile bu işbirliği yakışıyor mu? Elli bin kişimizi şehit ettiler." diyerek düşüncelerini ifade etti. CHP'li vekilin gerçekler karşısında çaresiz tavırları kameralara anbean kaydedilirken, sosyal medya kullanıcıları "Tanal umarız artık HDP ile kardeşliğinizden duyduğumuz rahatsızlığı anlamışsınızdır" ifadelerini kullandı.

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