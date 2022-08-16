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Son dakika: Türkiye'den S-400 anlaşması iddialarına jet yanıt! Yeni bir gelişme söz konusu değil

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Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Son dakika: Türkiye’den S-400 anlaşması iddialarına jet yanıt! Yeni bir gelişme söz konusu değil

Son dakika haberleri... Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasında flaş bir gelişme yapıldı. Reuters'in haberine göre Ankara'ya ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaşma imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Reuters'in haberine göre Ankara'ya ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaşma imzalandı.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'a dayandırılan haberde, S-400 bataryalarında ikinci sevkiyatın yapılacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DEN JET YANIT

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Detaylar gelecek...

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