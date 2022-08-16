Son dakika: Türkiye'den S-400 anlaşması iddialarına jet yanıt! Yeni bir gelişme söz konusu değil
Son dakika haberleri... Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasında flaş bir gelişme yapıldı. Reuters'in haberine göre Ankara'ya ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaşma imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE'DEN JET YANIT
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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