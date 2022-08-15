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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'intern doktorların ödemeleri'yle ilgili flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ’intern doktorların ödemeleri’yle ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise; doktorların 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu belirterek, "Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak "tek kalem maaş" talebinin üzerindedir. Beyaz Reform" açıklamasını yaptı.

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