Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'intern doktorların ödemeleri'yle ilgili flaş açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak." ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise; doktorların 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu belirterek, "Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak "tek kalem maaş" talebinin üzerindedir. Beyaz Reform" açıklamasını yaptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç nereden izlenir? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç maç izleme yolları...
- Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi açıklandı mı? Bekçilik spor mülakatı ne zaman yapılacak?
- EYT kapsamında yer almayana prim formülü! Avantaj ile erken emeklilik! 3600 günle yaş şartı ile primi çok olana...
- Marmara, Ege, Kocaeli, Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları yüz yüze, online mı olacak?
- Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?
- EPGİS son dakika açıklamaları: Motorine zam iptal mi edildi? Motorin, benzin, mazota zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...
- VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?
- KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün!
- Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022-2023 üniversitelerde eğitim öğretim dönemi hangi tarihte başlayacak? YÖK takvimi
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 15 Ağustos evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet evde bakım parası sorgulama!
- İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?
- KPSS önlisans başvuru para yatırma son gün ne zaman? 2022 ön lisans KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?