Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ’intern doktorların ödemeleri’yle ilgili flaş açıklama

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise; doktorların 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu belirterek, "Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak "tek kalem maaş" talebinin üzerindedir. Beyaz Reform" açıklamasını yaptı.