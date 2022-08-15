Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi açıklandı mı? Bekçilik spor mülakatı ne zaman yapılacak?
Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçilik yazılı sonuçları açıklandı ve şimdi bekçi adayları için yeni sınav, yeterlilik sınavı olacak. Adaylar, Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi açıklandı mı? Bekçilik spor mülakatı ne zaman yapılacak?
Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi açıklandı mı? Bekçilik spor mülakatı ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yazılı sınav sonuçları 5 Ağustosta açıklandı ve sonuçlardan itibaren 10 gün geçti. 3 binden fazla bekçi personel alımı ile istihdam edilecek. Peki, Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi açıklandı mı? Bekçilik spor mülakatı ne zaman yapılacak?
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.
2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.
3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NE ZAMAN?
Fiziki yeterlilik ya da spor mülakatı için henüz bir açıklama gelmedi. Polis Akademisi açıklama yaptığında haberimizi güncelleyeceğiz.
BEKÇİLİK SPOR PARKURU DEĞERLENDİRME
Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-)Lastik içerisinden geçme,
3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,
6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,
7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.
Bu aşamaları;
40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,
41 saniyede tamamlayanlar 95,
42 saniyede tamamlayanlar 90,
43 saniyede tamamlayanlar 85,
44 saniyede tamamlayanlar 80,
45 saniyede tamamlayanlar 75,
46 saniyede tamamlayanlar 70,
47-48 saniyede tamamlayanlar 65,
49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan alacak.
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- Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi açıklandı mı? Bekçilik spor mülakatı ne zaman yapılacak?
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