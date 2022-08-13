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Haberler Galeri Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği' paylaşımları: 15 Ağustos'u işaret etti

Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği' paylaşımları: 15 Ağustos'u işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından birçok paylaşımda bulundu. Bakanlığın Ek Ödeme Yönetmeliğini "beyaz reform" olarak nitelendiren Bakan Koca, "Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 13.08.2022 01:26 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 01:28
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Bakan Koca’dan ’Ek Ödeme Yönetmeliği’ paylaşımları: 15 Ağustos’u işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Bakan Koca’dan ’Ek Ödeme Yönetmeliği’ paylaşımları: 15 Ağustos’u işaret etti

"BAZI KONULARI 15 AĞUSTOS'A BIRAKIYORUZ"

Paylaşımında, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi." değerlendirmesinde bulunan Koca, şunları kaydetti:

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Bakan Koca’dan ’Ek Ödeme Yönetmeliği’ paylaşımları: 15 Ağustos’u işaret etti

"Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz.

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Bakan Koca’dan ’Ek Ödeme Yönetmeliği’ paylaşımları: 15 Ağustos’u işaret etti

Koca, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurguladı.

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Bakan Koca’dan ’Ek Ödeme Yönetmeliği’ paylaşımları: 15 Ağustos’u işaret etti

"MAHSUPLAŞMA UYGULAMADA TAMAMEN KALDIRILMIŞTIR"

Yönetmeliğin içeriğine ilişkin ise Koca, "Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak." ifadelerini kullandı.