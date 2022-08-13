13 Ağustos 2022, Cumartesi
Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği' paylaşımları: 15 Ağustos'u işaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından birçok paylaşımda bulundu. Bakanlığın Ek Ödeme Yönetmeliğini "beyaz reform" olarak nitelendiren Bakan Koca, "Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 13.08.2022 01:26 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 01:28
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12