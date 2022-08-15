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Devlet Bahçeli'den AK Parti'ye 2023 çiçek ve 21 güllü çelenk

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Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Devlet Bahçeli’den AK Parti’ye 2023 çiçek ve 21 güllü çelenk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe 21 adet turuncu güllerle bezenmiş 2023 çiçek işlemesi yapılmış çelenk gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümünü yaptırdığı özel çiçekle kutladı.

2023 ÇİÇEK 21 GÜL DETAYI

MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin jesti şöyle anlatıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir. Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir."

BAŞKAN ERDOĞAN SELAM GÖNDERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programdaki konuşmasında, "Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" demişti.

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