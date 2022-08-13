Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Hedeflenen süre yıl sonu! "Şimdiden hayırlı olsun..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan ödeme iyileştirmeleri sonrası yaptığı açıklamada "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter." ifadelerini kullanarak "Şimdiden hayırlı olsun" dedi. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun."
EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Ek Ödeme Yönetmeliğini "beyaz reform" olarak nitelendirerek "Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi. Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Paylaşımında, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi." değerlendirmesinde bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz."
Koca, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurguladı.
Yönetmeliğin içeriğine ilişkin ise Koca, "Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak." ifadelerini kullandı.
Koca, döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturulduğunu ve 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını belirterek "Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek." ifadelerine yer verdi.
Taban ödemesinin memur maaşına göre düzenli olarak artacağını ve mahsup edilmeyeceğini kaydeden Koca, şu bilgileri paylaştı:
"Böylece sağlık çalışanlarının aylığı, memur maaşı, sabit ödeme ve taban ödemesinden oluşacak. Eğitim kliniği başarısına göre asistanlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Mesai sonrası görev yapan asistan hekimler ve hekim dışı personel ek ödemeden yararlanacak. Poliklinik hizmetlerinin teşvikte ağırlığı artırılacak. Çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınacak. Döner sermaye ek ödemelerinde ülke genelindeki dengesizlik giderilip, adil paylaşım sağlanacak. Hastanelerin teşvik ödemesinde tahakkuk, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile kurum hedeflerine ulaşma gibi hususlar etkili olacak. Normal doğumu teşvik amacıyla kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde ek bir teşvik uygulanacak. Özellikli hizmetler teşvik edilmeye devam edilecek. Mesai sonrası çalışma, günlük iş yükü dikkate alınmak kaydıyla teşvik edilecek. Üniversitelerde olanlar dahil bütün sağlık çalışanlarının sabit ek ödemeleri merkezli yönetim bütçesine aktarılarak maaşa eklendi."
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