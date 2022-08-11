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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan merak uyandıran paylaşım: Carpe Diem

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan merak uyandıran paylaşım: Carpe Diem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sağlık çalışanlarının özlük hakları için yayımlanacak yeni yönetmeliğe gönderme yapıp, "Carpe Diem (anı yaşa)" ifadelerini kullandı. Bakan paylaşımında, "Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında açıklamalarda bulunmuş, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yeni bir yönetmeliğin sinyalini vermişti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Bakan Koca açıklamasında, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayımlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN KOCA'DAN MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIM: CARPE DIEM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sağlık çalışanları için yeni bir yönetmelik yayınlacağını vurgulayıp, "Carpe Diem (anı yaşa)" ifadelerini kullandı. Bakan paylaşımında, "Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." dedi.

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