Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan merak uyandıran paylaşım: Carpe Diem

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Bakan Koca açıklamasında, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayımlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" ifadelerini kullanmıştı.