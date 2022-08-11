Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan merak uyandıran paylaşım: Carpe Diem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sağlık çalışanlarının özlük hakları için yayımlanacak yeni yönetmeliğe gönderme yapıp, "Carpe Diem (anı yaşa)" ifadelerini kullandı. Bakan paylaşımında, "Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında açıklamalarda bulunmuş, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yeni bir yönetmeliğin sinyalini vermişti.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLECEK
Bakan Koca açıklamasında, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayımlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN KOCA'DAN MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIM: CARPE DIEM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sağlık çalışanları için yeni bir yönetmelik yayınlacağını vurgulayıp, "Carpe Diem (anı yaşa)" ifadelerini kullandı. Bakan paylaşımında, "Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi... 11 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerin evde bakım maaşı yattı?
- Slovacko - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Slovacko - FB maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme linki!
- SSK, Bağ-Kur'lu farketmeden emeklilik imkanı! Primi dolmayanlar da yararlanabiliyor! Başvuru yapan yararlanabilecek...
- İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı?
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL 2022-2023 yeni kayıt tarihi belli oldu mu, ne zaman?
- TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? Duyuru listesi...
- Lise kayıt tarihleri 2022: Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?
- DGS sonuç tarihi... DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS AİS sonuç tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı?
- PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?