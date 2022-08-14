Temel Karamollaoğlu: Altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masanın bir öneminin kalmadığını açıkladı. "Seçime koalisyon olarak mı gireceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani 6'lı masa benim kanaatimce devam eder. Ama altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan avantaj kalktı" dedi.
HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet partileri, bir araya gelerek 'altılı masa'yı oluşturmuştu. Altılı masanın üyelerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.
"ALTILI MASANIN PEK BİR ÖNEMİ KALMADI"
Aday konusunda henüz ortak bir kanıya varamayan ve bu nedenle eleştirilerin hedefi haline gelen altılı masanın 'pek bir öneminin kalmadığını vurgulayan Karamollaoğlu, "Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı" diye konuştu.
"MASA DEVAM EDER AMA..."
"Dernek üyelerinden birinin 'Koalisyon olarak mı gireceksiniz' sorusuna cevap veren Temel Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani altılı masa benim kanaatim devam eder. Ama 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler." diye konuştu.
TOPTANTILAR PEŞPEŞE AMA ADAY YOK
Altılı masanın üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 5 kez yapılan toplantıya rağmen henüz adayı açıklayamadı.
KILIÇDAROĞLU AKŞENER'İN İSTEDİKLERİNE, AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakipleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.
HDP'DEN ŞART: AKŞENER VE YAVAŞ'I İSTEMEYİZ
Öte yandan masanın dışarıdaki ortağı HDP'li isimler Meral Akşener'in ya da Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde destek vermeyeceklerini belirterek iki ismin üzerini çizmişti.
Son olarak Pervin Buldan, Akşener'e yönelik, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor." dedi.
AKŞENER GERİ ÇEKİLDİ
Son olarak Meral Akşener'in "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz" şeklinde ilginç bir açıklama yapması Meral Akşener'in HDP'den çekinmesi ve "Adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açma girişimi" olarak yorumlandı.
KÜÇÜK ORTAK UYSAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Meral Akşener'in açıklamaları ile eş zamanlı olarak masada kriz çıkaracak bir açıklama da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi. Daha önce "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım." diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz." dedi.
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