Temel Karamollaoğlu: Altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı

"MASA DEVAM EDER AMA..."

"Dernek üyelerinden birinin 'Koalisyon olarak mı gireceksiniz' sorusuna cevap veren Temel Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani altılı masa benim kanaatim devam eder. Ama 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler." diye konuştu.