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Çok sayıda işçi alınacak! Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak! İşte başvuru tarihleri...

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Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Çok sayıda işçi alınacak! Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak! İşte başvuru tarihleri...

Sağlık Bakanlığı tarafından "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.

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