CHP'deki helalleşme milletle değil kendi aralarında! Tiyatro kısa sürdü! Atatürk ve Türk milletine hakaret eden Fatma Yavuz yine sahnede
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adı altında çoğu kendi üyesi olan isimlere rozet takması dikkat çekerken bir isim programa damga vurdu. Programda daha önceden Atatürk'e hakeret ederek ve Türk milletine soykırım ile suçlayan İBB personeli Fatma Yavuz damga vurdu. Yavuz yılın ilk aylarında yaptığı düğününde misafilere alkol ikram ederken "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur" ifadesini kullanmıştı.
CHP'de daha önce muhtarlara rozet takan, ardından muhtarların kandırıldıklarını anlatması ile ortaya çıkan tiyatronun bir benzeri de sözde helalleşme politikası buluşmalarında ortaya çıktı.
BAŞÖRTÜLÜLER CHP'YE KATILIYOR
Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul'daki bir toplantıda "başörtülüler CHP'ye katılıyor" algısıyla yapılan programda konuşturulan Fatma Yavuz'un SABAH'ın daha önce deşifre ettiği Atatürk ve Türk Milletine hakaretleriyle bilinen bir İBB personeli olduğu ortaya çıktı.
SÖZDE "BAŞÖRTÜLÜ BİR KADIN" KILIÇDAROĞLU'NDAN HELALLİK İSTEDİ!
Buluşmada konuşan Fatma Yavuz, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Yavuz, "Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" dedi.
ATATÜRK VE MİLLETE HAKARET!
Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Fatma Yavuz'un Atatürk'e, Türk Milletine hakaret eden bir isim olduğu ve bunu SABAH'ın çok önceden ortaya çıkardığı belirlendi.
TÜRKLER SOYKIRIM YAPTI YALANI
İBB İnanç Masası sorumlusu Vedat Kara, Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarılırken, aynı birimde çalışan Fatma Yavuz ise Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret etmişti. İşte o tweetler;
İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten atılan Fatma Yavuz'un, İBB'de İnanç Masasında işe başladığı ortaya çıktı. Yavuz'un, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği, Türklerin soykırım yaptığına ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirlenirken, ülkücüler için de "hırsız" ithamlarında bulunduğu görüldü.
"SOYKIRIM SÜRÜYOR" PAYLAŞIMI YAPMIŞ
Diğer yandan İnanç Masası sorumlusu Vedat Kara'nın da Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarıldığı, sosyal medya hesabından "bende soykırım diyorum" , "Agos gazetesi önüne 'Turan Ocakları' imzalı siyah çelenk bırakılmış. Soykırım sürüyor. Tüm arsızlığı ve yüzsüzlüğü ile" , "Sabiha Gökçen Havaalanının sadece adı değil, kendi de berbat" , "Sadettin Teksoy'un kutuplarda namaz kılması ile CHP'nin Atatürk'ün ölüm yıldönümünde mevlit okutması anasında benzerlik yok mu?" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İnanç Masası biriminde görev yapan Fatma Yavuz, nikah töreninde alkol servisinde bulundu.
Bu durumu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Yavuz, "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık, çünkü yaşam tarzına saygı, lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir. Nas diyor ki: 'Vela teziru vaziraten vizra uhra' (Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez)" ifadelerini kullandı.
"MUHAFAZAKARLARIN SEKÜLER DOSTLARA BORCUDUR"
2019 yılında Diyanet'ten ihraç edilen ve daha sonra İBB'de işe alınan Yavuz'un paylaştığı videoda "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek alkol servisi ile ilgili konuştuğu görüldü.
"MELEKLER 'GÜNAH YAZIYORUZ' DEMİYOR"
"Burada gördük ki hiçbir şey olmuyor. İsteyen çayını içiyor, isteyen alkol. Kimse kimseye saldırmıyor. Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor." ifadelerini kullanan Yavuz, sözlerinin devamında Diyanet'e de seslenerek şunları söyledi:
"Ben dindar dostlarım gelmezler saygı duyarım diye bekliyorum. Bizzat kendim finanse ederek ikram edeceğim dedim. Çok güzel bir şey oldu, Dindar dostlarım da burada. Sayın Diyanet sen istediğin kadar masa başında otur fetva üret. Hiçbir şey olmuyor, kimseye de günah bulaşmıyor. Teşekkür ederim benim hayalimdi hayalim gerçek oldu."
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