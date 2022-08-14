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Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme! Türkiye'nin otomobilinin fabrikası o tarihte açılıyor...

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Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme! Türkiye’nin otomobilinin fabrikası o tarihte açılıyor...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil TOGG'un yollarda olacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalarda buundu. "Biz bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız diyor." ifadelerini kullanırken araçların seri üretim bantlarından ineceği tarihi de duyurdu. İşte TOGG'un fabrikasının açılacağı tarih...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Valiliği'nin toplantı salonunda iş insanlarıyla bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı.

"2023 SEÇİMLERİ DÖNÜM NOKTASI"

Bartın'da sanayi yatırımı için arsa arayanların olduğuna dikkati çeken Varank, "21 yıl önce adeta bir köy gibi olan bu şehrin merkezinde size deseydim ki, 'sanayiciler gelecek, yatırım yapacak yer arayacaklar', siz bana inanmazdınız. Bugün biz Bartın sanayisinin geldiği noktayı konuşuyoruz. 'Turizmde hangi yatırımları fazla yaparız, buraya daha fazla turist çekeriz, buraya yurt dışından kruvaziyer gemiler nasıl gelebilir, tarımda hangi destekleri verir, daha ileri gideriz?' bunu konuşuyoruz. Bu başarı hikayesini devam ettirmek, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, Türkiye'yi geçmişte olduğu gibi talimat alan bir ülke değil, talimat veren tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti haline getirmek ve devam ettirmek istiyorsak, 2023'te yapacağız çalışmalar çok önemli. 2023 dönüm noktası." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'DE VESAYET REJİMİYLE BÜYÜK KAVGALAR VERDİK"

Varank, Karadeniz'in barış deniziyken şu anda iki komşunun savaşına şahitlik ettiğini belirterek, şunları söyledi:

" 'Bu savaşı kim durdurabilir, bu iki ülke arasında arabuluculuğu kim yapabilir?' dediklerinde bütün dünya ülkeleri Türkiye'yi gösteriyor. 'Dünyada tahıl krizi var, milyonlarca insan aç kalabilir, bu işe çareyi kim bulabilir?' dediklerinde, 'Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan bulabilir.' diyorlar. Biz 21 yılda büyük mücadelelerle, büyük kavgalarla bu ülkeyi vatandaşlarımızın hak ettiği konuma yükseltmek için çalıştık."

Geçmiş dönemlerde verdikleri mücadelelere değinen Varank, "Türkiye'de vesayet rejimiyle büyük kavgalar verdik. Yeri geldi askerin, yargının içerisindeki gruplar bu ülkede kendi iktidarını oluşturmaya çalıştı. Bürokrasi kendi bağımsızlığını ilan ederek bu ülkeye tahakküm etmeye çalıştı. Yeri geldi bizzat darbe teşebbüsünde bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milletinden aldığı güçle, özellikle arkasında dimdik duran teşkilatımızdan aldığı güçle bu mücadeleyi en güzel şekilde verdi." ifadelerini kullandı.

29 EKİM'DE AÇILACAK

Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, "Biz bu ülkede cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamışları yaptık. Bizim planlarımız projelerimiz ve ufkumuz, emin olan muhalefetin yanına yanaşamayacağı bir ufuktur. Biz bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacaklar" diye konuştu.

Vizyonsuz muhalefetin ülkeye verebileceği hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Bakan Varank, "Biz diyoruz ki; uzayda bir yarış var, Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı, eğer Türkiye'nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak, mutlaka uzay çalışması yapmalıyız. Bizim çocuklarımız Samanyolu galaksisini araştırarak, geleceğe dair planlar yapmalılar. Biz Samanyolu galaksisi dediğimiz de muhalefetin aklına, sadece 'saman' geliyor. İşte böyle bir vizyonsuz muhalefetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yok" dedi.

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