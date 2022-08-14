Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme! Türkiye’nin otomobilinin fabrikası o tarihte açılıyor...

"2023 SEÇİMLERİ DÖNÜM NOKTASI"

Bartın'da sanayi yatırımı için arsa arayanların olduğuna dikkati çeken Varank, "21 yıl önce adeta bir köy gibi olan bu şehrin merkezinde size deseydim ki, 'sanayiciler gelecek, yatırım yapacak yer arayacaklar', siz bana inanmazdınız. Bugün biz Bartın sanayisinin geldiği noktayı konuşuyoruz. 'Turizmde hangi yatırımları fazla yaparız, buraya daha fazla turist çekeriz, buraya yurt dışından kruvaziyer gemiler nasıl gelebilir, tarımda hangi destekleri verir, daha ileri gideriz?' bunu konuşuyoruz. Bu başarı hikayesini devam ettirmek, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, Türkiye'yi geçmişte olduğu gibi talimat alan bir ülke değil, talimat veren tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti haline getirmek ve devam ettirmek istiyorsak, 2023'te yapacağız çalışmalar çok önemli. 2023 dönüm noktası." değerlendirmesini yaptı.