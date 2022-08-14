AK Parti’den ağaç katliamcısı CHP’ye sert tepki! bir ağacı kurtaramayıp katletmişler

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı. İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar. Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam."