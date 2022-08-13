DP Genel Başkanı Uysal skandala arka çıktı: Cemal Enginyurt’u savunup gazetecileri hedef gösterdi

GÜLTEKİN UYSAL GAZETECİLERİ HEDEFE KOYDU

Uysal, katıldığı bir televizyon programında gazetecileri hedef aldı.

Gazetecileri ve akademisyenleri "propaganda makinasına dönüşmüş" oalrak tanımlayan DP Genel Başkanı, "Tırnak içerisinde birtakım akademik hüvviyetleri olanlar, gazeteci hüvviyetleri olanlar... Ama biliyoruz ki bu hüvviyetleri ile bu temsil ettikleri sıfatların mündemiç sorumluluklarıyla, bir aydın sorumluluğu ile değil adeta bir propaganda makinasına dönüşmüş TV programları var" sözlerini sarf etti.