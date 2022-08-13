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DP Genel Başkanı Uysal skandala arka çıktı: Cemal Enginyurt'u savunup gazetecileri hedef gösterdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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DP Genel Başkanı Uysal skandala arka çıktı: Cemal Enginyurt’u savunup gazetecileri hedef gösterdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının gazeteciyi darbetmesi hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Yaşananlara dolaylı olarak arka çıkan Uysal, gazeteci ve akademisyenleri "propaganda makinasına dönüşmüş" olarak tanımladı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşamıştı.

Şimşek'i reklam arasında darp eden Enginyurt'un özel koruması Emrah Topal, tutuklanarak cezaevine yollanmıştı. Şimşek'i hem darp eden hem de küfürler yağdıran Topal ifadesinde, Şimşek'i sakinleştirmeye çalıştığını, kendilerinin tahrik edildiğini, öfkesine yenildiğini söylemişti.

Gündemi sarsan gelişmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan yeni bir tartışmalara kapı aralayacak açıklamalar geldi.

GÜLTEKİN UYSAL GAZETECİLERİ HEDEFE KOYDU

Uysal, katıldığı bir televizyon programında gazetecileri hedef aldı.

Gazetecileri ve akademisyenleri "propaganda makinasına dönüşmüş" oalrak tanımlayan DP Genel Başkanı, "Tırnak içerisinde birtakım akademik hüvviyetleri olanlar, gazeteci hüvviyetleri olanlar... Ama biliyoruz ki bu hüvviyetleri ile bu temsil ettikleri sıfatların mündemiç sorumluluklarıyla, bir aydın sorumluluğu ile değil adeta bir propaganda makinasına dönüşmüş TV programları var" sözlerini sarf etti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA 'TAVİZ VERİLMEYECEK' DEMİŞTİ

6 muhalefet partisinin bir araya geldiği masanın ortaklarından bir olan Uysal, 28 Şubat'ta Parlamenter Sistem Deklorasyonu'na imza atmış, ortak metinde basın özgürlüğü konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulamıştı.

Tepki çeken olayla ilgili muhalefet liderlerinin sessizliği ise sürüyor.

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