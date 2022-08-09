DP’li Cemal Enginyurt’un saldırısına uğrayan Gazeteci Latif Şimşek: Cumhurbaşkanımız olayın takipçisi olacağını söyledi





"CUMHURBAŞKANIMIZ GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETİP OLAYIN TAKİPÇİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Yaşanan tüm bu olaylar sonrası açıklamalarda bulunan Gazeteci Latif Şimşek, yaşanan olayda herhangi bir taraf olmadığını, herkesin bu olaydan ders çıkarması gerektiğini söyledi. Bu tür konularda gazetecilerin tek vücut olmadığı takdirde gazetecilere saldırmanın kolaylaşacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:





"Çok sayıda gazeteci, siyasetçi dostum aradı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletip olayın takipçisi olduğunu söylediler. Ama meslektaşlarımdan da benim adımı vererek bir kınama yapmalarına gerek yok. Bir gazeteciye yapılan saldırıya tepki göstermeleri gerekiyor. Yoksa doktorların başına gelen olaylar bir süre sonra gazetecilerin de başına gelmeye başlarsa, gazeteci arkadaşlar 'Bunun tedbirini niye önceden almadık' diye dövünebilirler."