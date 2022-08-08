Gazeteci Latif Şimşek'i darp eden Cemal Enginyurt'un korumasının ifadesi ortaya çıktı! Canlı yayında tartıştı reklam arasında saldırdı
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşadı. Şimşek’i reklam arasında darp eden Enginyurt'un özel koruması Emrah Topal’ın ifadesi ortaya çıktı. Şimşek’i hem darp eden hem de küfürler yağdıran Topal ifadesinde, Şimşek’i sakinleştirmeye çalıştığını, kendilerinin tahrik edildiğini, öfkesine yenildiğini söyledi.
Bir televizyon programında Gazeteci Latif Şimşek, canlı yayında Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve Emrah Topal isimli bir kişinin saldırısına uğradı.
6 Ağustos akşamı yaşanan skandalda, Şimşek'in "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın yargılanmaları hakkında, 'Herkes verilen karar saygı duyacak.
Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez' şeklindeki sözlerinin ardından Enginyurt, "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap verdi ve ortalık bir anda gerildi.
Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü, saldırmaya çalıştı, küfürler savurdu. Programa ara verilirken, bu esnada Enginyurt'un koruması olduğu söylenen Emrah Topal, Şimşek'i yumrukladı. Şimşek şiakyetçi oldu. Gözaltına alınan Topal'ın, kasten öldürme, tehdit, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Topal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KORUMA DEĞİL EMLAKÇIYMIŞ
Topal'ın emniyet ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. 41 yaşında olan ve Kadıköy'de emlakçılık yaptığını söyleyen Topal, arkadaşı Ali Şenyurt'un Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un danışmanı olduğunu söyledi.
Televizyon kanalında canlı yayına katılacaklarını öğrenince yanlarında misafir olarak katılmak istediğini aktaran Topal, "Kanala beraber gittik. Programa ara verildiğinde beraber çay, kahve içtik. Programın bir bölümünde sesler yükselmeye başladı. Yayının kesildiğini görünce tekrar ara verildiğini düşünerek stüdyoya gittik. İçeri girdiğimizde Enginyurt ile Latif Şimşek arasında sözlü tartışma olduğunu gördük. Program konuları Cemal Bey'i sakinleştirmeye çalışıyordu" dedi.
SAKİNLEŞTİRMEK İSTEMİŞ
Kamera görüntülerinde defalarca Şimşek'i yumrukladığı görülen Topal, kendisinin Latif Şimşek'i sakinleştirmek amacı ile önünde durarak 'Sakin ol' diyerek yerine oturmasını istediğini öne sürdü. Topal, "Ancak bana bir anda sinirli bir şekilde ' Sen kimsin lan' diye tepki verdi. Ben sinir hali olduğunu düşünerek karşılık vermedim. Arkamı dönerek Cemal Bey'i sakinleştirmek istedim" ifadelerini kullandı.
"ÖFKEME YENİLDİM"
Son olarak 'Sen kimsin ulan bana sesini yükseltiyorsun' diyerek masa üzerinde bulunan kupayı tutunca atacağını düşündüm. Müdahale etmek istedim ancak aşırı tahriklerinden dolayı öfkeme yenildim ve şahsa fiziki müdahalede bulundum. Daha sonra orada bulunan kişiler araya girdi. Sakinleştim ve kanal binasında ayrıldık" şeklinde ifade verdi. Fakat olay anına ilişkin yayınlanan görüntülerde Latif Şimşek'in masa üzerindeki bardağı tuttuğuna ilişkin ayrıntı yeralmaması dikkat çekti. Bu da şüphelinin idadesinin inandırıcılıktan ızak olduğu şeklinde değerlendirildi. Latif Şimşek olay ile ilgili açıklamalarında Cemal Enginyurt ve yanındaki kişilerin küfürlerine de maruz kaldığını açıklamıştı.
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