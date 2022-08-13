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Başkan Erdoğan imzaladı! Atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete’de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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Başkan Erdoğan imzaladı! Atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete’de

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Adalet Bakanlığında görevden almalar ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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