30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 AĞUSTOS KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu ve bu sene salı gününe denk geldiği için kaç gün tatil yapılacağı merak ediliyor. Hemen şunu belirtelim ki, 3 Ağustos Pazartesi günü idari izin sayılırsa, hafta sonu ile birleştirilerek 4 gün tatil yapılabilecek. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.