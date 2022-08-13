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30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos hangi güne denk geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1926 yılında günümüze uzanan zafer kutlamalarının bu yıl hangi güne denk geleceği sorgulanmaya devam ederken detaylar merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 2022 yılında hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2022 yılında Salı gününe denk geliyor. Bu bayram günü resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

30 AĞUSTOS KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu ve bu sene salı gününe denk geldiği için kaç gün tatil yapılacağı merak ediliyor. Hemen şunu belirtelim ki, 3 Ağustos Pazartesi günü idari izin sayılırsa, hafta sonu ile birleştirilerek 4 gün tatil yapılabilecek. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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