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Abdülhamid Han Mavi Vatan'da Türkiye'nin geleceğini arayacak!

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' göreve başladı. Gemi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle ilk görev yerine uğurlandı. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han', hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın göreve başlayacak olması Yunan basınında da geniş yer buldu. Haberlerde, geminin rotasına ilişkin farklı senaryolar mercek altına alındı.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 15:24
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Abdülhamid Han Mavi Vatan’da Türkiye’nin geleceğini arayacak!
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi ''Abdülhamid Han'' ilk görevine çıktı.
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Abdülhamid Han Mavi Vatan’da Türkiye’nin geleceğini arayacak!

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle görev yerine uğurlandı.

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Abdülhamid Han Mavi Vatan’da Türkiye’nin geleceğini arayacak!

Törende konuşan Erdoğan, geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 Kuyusu olduğunu açıkladı. HABERE GİT

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi, hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılacak.

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Abdülhamid Han Mavi Vatan’da Türkiye’nin geleceğini arayacak!
Yörükler-1 Kuyusu, Antalya Gazipaşa'nın 55 kilometre açığında bulunuyor.
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Abdülhamid Han Mavi Vatan’da Türkiye’nin geleceğini arayacak!

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han''ın, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtildi.

Gemi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.