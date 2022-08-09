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Abdülhamid Han Mavi Vatan'da Türkiye'nin geleceğini arayacak!
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' göreve başladı. Gemi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle ilk görev yerine uğurlandı. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han', hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın göreve başlayacak olması Yunan basınında da geniş yer buldu. Haberlerde, geminin rotasına ilişkin farklı senaryolar mercek altına alındı.
Giriş Tarihi: 09.08.2022 15:24Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 15:24