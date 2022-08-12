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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç’ten "Suriye" açıklaması

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Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç’ten Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

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