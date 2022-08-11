Atadedeler'in FETÖ'cü 'Başdedesi'! Sevgilisi sayesinde hakim ve savcıların olduğu örgüte talimat vermiş
Kendilerini 'derin devletin ticari istihbarat ayağı' olarak tanımlayan 'Atadedeler' isimli suç örgütünde 'Başdede' olan örgüt yöneticisi FETÖ üyeliği sebebiyle ihraç edilen eski üsteğmen Ali Ekşi'nin, sahte MİT kimliği taşıyan örgüt lideri Pınar Taşçı kod isimli Salice Fedakar ile ilişkisi olduğunu, böylece örgüt içerisinde üst konumda bulunarak talimat verme yetkisinin olduğu tespit edildi. Ali Ekşi'nin örgüte katılacak isimlere onay veren, hakim ve savcıların da içlerinde bulunduğu örgüt üyelerine talimatlar verdiği gün yüzüne çıktı.
'Atadedeler' suç örgütü yöneticilerinden olan ve kendisi ile ilgili 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek için örgüt kurma' suçlarından 5 bin 600 seneye kadar hapis cezası istenen eski üsteğmen Ali Ekşi, 2017 yılında FETÖ üyeliği sebebiyle ihraç edilmesinin akabinde 2018'de tutuklandı. Bu esnada 2016 yılında sosyal medyadan tanıştığı Pınar Taşçı kod adlı Salice Fedakar ile beraberlik yaşamaya başlayan Ekşi'nin, hapishaneden çıktıktan sonra Atadedeler suç örgütünde en fazla söz sahibi olan yöneticilerden olduğu tespit edildi.
ÖRGÜT LİDERİ SEVGİLİSİ ARACILIĞIYLA ÖRGÜTE KATILMIŞ
İddianamede yer alan tape kayıtlarında Ali Ekşi'ye 'Atadedem' şeklinde hitap edildiği, örgüt içinde talimat verme ve talimat alma yetkisinin olduğu tespit edildi. Salice Fedakar ile yaptığı görüşmede Fedakar'a 'bebeğim' şeklinde hitap eden Ekşi'nin Whatsapp gruplarına dahil edilecek isimlere karar verdiği belirlendi. Ekşi ifadesinde, Salice Fedakar'ın imam nikahlı eşi olduğunu ve kendisini doktor olarak bildiğini söyledi. Ekşi, imam nikahlı eşi Salice Fedakar'ın kendisinin derin devlet için çalıştığını, ekonomik ve ticari bir istihbarat alanında faaliyet gösteren yapılanma olduklarını, bu grubun içerisinde yer alıp almayacağını sorduğunu kaydetti. Kendisinin de kabul ettiğini ifade eden Ekşi, 2019'da Hidayet Kaya öncülüğünde İzmir'de toplantı yapıldığını, 2020'de ise toplantıya Ankara'da hakim olarak görev yaptığını söyleyen Bahtiyar Çolak'ın da geldiğini anlattı.
ŞEBEKEDEKİ GÖREVLERİNİ ANLATTI
Ekşi ilerleyen süreçte ülke masalarının oluşturulduğunu, bu masalarda Ata Dede, Baş Dede, Dede, Masa Başkanı, Masa Üyeleri, Saha Başkanı ve Saha Üyeleri gibi üyeler olduğunu, Ata Dede'nin bulunduğu ülkenin en yetkili kişisi olduğunu, elçi olan kişiye doğrudan bağlı olduğunu, uzun süre elçilik görevini de Salice Fedakar'ın yürüttüğünü, yapılan toplantılara dahil olan üyelere mülakata tabi tutulacaklarını, derin devlet içerisinde yer alan kuruma giderek imza atacaklarını, imza işleminden sonra 6 aylık eğitime tabi tutulacaklarını, başarılı olanların göreve başlatılacağını, sürecin eğitim süreci olduğunu, sabırlı olmaları gerektiğini söylediklerini ifade etti. Kodunun 3560 olduğunu söyleyen Ekşi, örgüt içerisinde 'Dede, Atadede ve Başdede' olarak görev yaptığını kaydetti.
'EDEPLİ VE ŞEREFLİ BİR ŞEKİLDE AYRILABİLİRSİNİZ'
Ekşi, 2019'da tahliye edilmesinin ardından Samsun'a yerleştiğini, söyleyen Ekşi'nin Whatsapp konuşmalarından elde edilen yazışmalarda örgütten ayrılmak isteyenlere ilişkin mesajlar gönderdiği, bu mesajlarda kurum bağlılığın gönüllülük esası çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini, sözleşme tarihlerinin elde olmayan nedenlerden dolayı ertelendiğini söyleyerek, "Kuruma inancı, beklemeye sabrı ve zamanı olmayan arkadaşlar geldiği gibi giderken de edepli ve şerefli bir şekilde ayrılabilirler. Hiç kimse burada zorla tutulmamaktadır. Ayrılan hiçbir kimse yatırdığı harcırahı geri almada problem yaşamamıştır. Farklı dedikodu vb. şeylere tenezzül edilmemelidir. Herkesin beklentisi farklı olabilir. Bu konuda yapacak bir şey yok. Katar masası olarak bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı ve sorun bulunmamaktadır. Giden arkadaşların yolları açık olsun" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? Duyuru listesi...
- Lise kayıt tarihleri 2022: Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?
- DGS sonuç tarihi... DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS AİS sonuç tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı?
- PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?
- 2017'de ABD'de yayınlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?
- Dur işaretinin mucidi olan yaya geçidi dönel kavşak tek yönlü yol taksi durağı firiklerini bulan ve polisler için ilk trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?
- 1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman, televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyenlere 1 Nisan şakası yapmıştır?
- Yüksek emekli maaşı için 7 formül! Peş peşe sıralandı, o yollar izlenecek! Çalışırken hangi önlemler alınır?
- Masterchef 10 Ağustos kim kazandı? Masterchef bugün hangi yarışmacı birinci oldu?
- DGS sınav sonuçları sorgulama: DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
- Ucuz konutta detaylar netleşti! Asgari ücretli ve emekliye müjde! 81 ilde 450- 500 bin konut...