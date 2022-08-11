Atadedeler’in FETÖ’cü ’Başdedesi’! Sevgilisi sayesinde hakim ve savcıların olduğu örgüte talimat vermiş

ŞEBEKEDEKİ GÖREVLERİNİ ANLATTI

Ekşi ilerleyen süreçte ülke masalarının oluşturulduğunu, bu masalarda Ata Dede, Baş Dede, Dede, Masa Başkanı, Masa Üyeleri, Saha Başkanı ve Saha Üyeleri gibi üyeler olduğunu, Ata Dede'nin bulunduğu ülkenin en yetkili kişisi olduğunu, elçi olan kişiye doğrudan bağlı olduğunu, uzun süre elçilik görevini de Salice Fedakar'ın yürüttüğünü, yapılan toplantılara dahil olan üyelere mülakata tabi tutulacaklarını, derin devlet içerisinde yer alan kuruma giderek imza atacaklarını, imza işleminden sonra 6 aylık eğitime tabi tutulacaklarını, başarılı olanların göreve başlatılacağını, sürecin eğitim süreci olduğunu, sabırlı olmaları gerektiğini söylediklerini ifade etti. Kodunun 3560 olduğunu söyleyen Ekşi, örgüt içerisinde 'Dede, Atadede ve Başdede' olarak görev yaptığını kaydetti.

'EDEPLİ VE ŞEREFLİ BİR ŞEKİLDE AYRILABİLİRSİNİZ'

Ekşi, 2019'da tahliye edilmesinin ardından Samsun'a yerleştiğini, söyleyen Ekşi'nin Whatsapp konuşmalarından elde edilen yazışmalarda örgütten ayrılmak isteyenlere ilişkin mesajlar gönderdiği, bu mesajlarda kurum bağlılığın gönüllülük esası çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini, sözleşme tarihlerinin elde olmayan nedenlerden dolayı ertelendiğini söyleyerek, "Kuruma inancı, beklemeye sabrı ve zamanı olmayan arkadaşlar geldiği gibi giderken de edepli ve şerefli bir şekilde ayrılabilirler. Hiç kimse burada zorla tutulmamaktadır. Ayrılan hiçbir kimse yatırdığı harcırahı geri almada problem yaşamamıştır. Farklı dedikodu vb. şeylere tenezzül edilmemelidir. Herkesin beklentisi farklı olabilir. Bu konuda yapacak bir şey yok. Katar masası olarak bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı ve sorun bulunmamaktadır. Giden arkadaşların yolları açık olsun" ifadelerini kullandığı tespit edildi.