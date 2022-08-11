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Atadedeler'in FETÖ'cü 'Başdedesi'! Sevgilisi sayesinde hakim ve savcıların olduğu örgüte talimat vermiş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Atadedeler’in FETÖ’cü ’Başdedesi’! Sevgilisi sayesinde hakim ve savcıların olduğu örgüte talimat vermiş

Kendilerini 'derin devletin ticari istihbarat ayağı' olarak tanımlayan 'Atadedeler' isimli suç örgütünde 'Başdede' olan örgüt yöneticisi FETÖ üyeliği sebebiyle ihraç edilen eski üsteğmen Ali Ekşi'nin, sahte MİT kimliği taşıyan örgüt lideri Pınar Taşçı kod isimli Salice Fedakar ile ilişkisi olduğunu, böylece örgüt içerisinde üst konumda bulunarak talimat verme yetkisinin olduğu tespit edildi. Ali Ekşi'nin örgüte katılacak isimlere onay veren, hakim ve savcıların da içlerinde bulunduğu örgüt üyelerine talimatlar verdiği gün yüzüne çıktı.

'Atadedeler' suç örgütü yöneticilerinden olan ve kendisi ile ilgili 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek için örgüt kurma' suçlarından 5 bin 600 seneye kadar hapis cezası istenen eski üsteğmen Ali Ekşi, 2017 yılında FETÖ üyeliği sebebiyle ihraç edilmesinin akabinde 2018'de tutuklandı. Bu esnada 2016 yılında sosyal medyadan tanıştığı Pınar Taşçı kod adlı Salice Fedakar ile beraberlik yaşamaya başlayan Ekşi'nin, hapishaneden çıktıktan sonra Atadedeler suç örgütünde en fazla söz sahibi olan yöneticilerden olduğu tespit edildi.

ÖRGÜT LİDERİ SEVGİLİSİ ARACILIĞIYLA ÖRGÜTE KATILMIŞ

İddianamede yer alan tape kayıtlarında Ali Ekşi'ye 'Atadedem' şeklinde hitap edildiği, örgüt içinde talimat verme ve talimat alma yetkisinin olduğu tespit edildi. Salice Fedakar ile yaptığı görüşmede Fedakar'a 'bebeğim' şeklinde hitap eden Ekşi'nin Whatsapp gruplarına dahil edilecek isimlere karar verdiği belirlendi. Ekşi ifadesinde, Salice Fedakar'ın imam nikahlı eşi olduğunu ve kendisini doktor olarak bildiğini söyledi. Ekşi, imam nikahlı eşi Salice Fedakar'ın kendisinin derin devlet için çalıştığını, ekonomik ve ticari bir istihbarat alanında faaliyet gösteren yapılanma olduklarını, bu grubun içerisinde yer alıp almayacağını sorduğunu kaydetti. Kendisinin de kabul ettiğini ifade eden Ekşi, 2019'da Hidayet Kaya öncülüğünde İzmir'de toplantı yapıldığını, 2020'de ise toplantıya Ankara'da hakim olarak görev yaptığını söyleyen Bahtiyar Çolak'ın da geldiğini anlattı.

ŞEBEKEDEKİ GÖREVLERİNİ ANLATTI

Ekşi ilerleyen süreçte ülke masalarının oluşturulduğunu, bu masalarda Ata Dede, Baş Dede, Dede, Masa Başkanı, Masa Üyeleri, Saha Başkanı ve Saha Üyeleri gibi üyeler olduğunu, Ata Dede'nin bulunduğu ülkenin en yetkili kişisi olduğunu, elçi olan kişiye doğrudan bağlı olduğunu, uzun süre elçilik görevini de Salice Fedakar'ın yürüttüğünü, yapılan toplantılara dahil olan üyelere mülakata tabi tutulacaklarını, derin devlet içerisinde yer alan kuruma giderek imza atacaklarını, imza işleminden sonra 6 aylık eğitime tabi tutulacaklarını, başarılı olanların göreve başlatılacağını, sürecin eğitim süreci olduğunu, sabırlı olmaları gerektiğini söylediklerini ifade etti. Kodunun 3560 olduğunu söyleyen Ekşi, örgüt içerisinde 'Dede, Atadede ve Başdede' olarak görev yaptığını kaydetti.

'EDEPLİ VE ŞEREFLİ BİR ŞEKİLDE AYRILABİLİRSİNİZ'

Ekşi, 2019'da tahliye edilmesinin ardından Samsun'a yerleştiğini, söyleyen Ekşi'nin Whatsapp konuşmalarından elde edilen yazışmalarda örgütten ayrılmak isteyenlere ilişkin mesajlar gönderdiği, bu mesajlarda kurum bağlılığın gönüllülük esası çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini, sözleşme tarihlerinin elde olmayan nedenlerden dolayı ertelendiğini söyleyerek, "Kuruma inancı, beklemeye sabrı ve zamanı olmayan arkadaşlar geldiği gibi giderken de edepli ve şerefli bir şekilde ayrılabilirler. Hiç kimse burada zorla tutulmamaktadır. Ayrılan hiçbir kimse yatırdığı harcırahı geri almada problem yaşamamıştır. Farklı dedikodu vb. şeylere tenezzül edilmemelidir. Herkesin beklentisi farklı olabilir. Bu konuda yapacak bir şey yok. Katar masası olarak bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı ve sorun bulunmamaktadır. Giden arkadaşların yolları açık olsun" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

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