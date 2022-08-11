11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılamadı

Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılamadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2022
ABONE OL
Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna’dan ayrılamadı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir geminin kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamadığı duyuruldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA