Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çalışanına asgari ücreti bile çok gördü! Kendi maaşına yüzde 85 zam yaptı

İbrahim Karaca (ABB AK Parti Bala Meclis Üyesi): Sayın Yavaş, verilen söz gönülden olmayınca sonuç böyle oluyor. Sayın Yavaş size önce sözünüzü hatırlatayım. "Ankara'da kimse aç yatağa girmeyecek" demiştiniz. Herkesi kucaklayacak, dertleri ile dertlenecektiniz. 'Hatta et parası verdim' diye bilboardlarda reklam yapmıştınız. İşçimiz asgari ücret almıyor. Belediyemizin işçisi asgari ücretin altında bir maaşla çalışıyor. İşçiye gelince neden böyle yaptınız? Acaba mensubu bulunduğunuz partilerin ilçe başkanlıklarında yapılan pazarlıklara istenen kontenjanlara yer açmak için bu arkadaşlarımızı çıkarmak mı istiyorsunuz? Söz başka öz başka. Sayın Mansur Yavaş işçilerimize önce zorla sendika değiştirttiniz, şimdi 'Ya düşük ücreti kabul et ya da istifa et' baskısı ile işçimizin hakkını teslim etmiyorsunuz. Büyükşehir yönetimi ücretlerde artış içeren sözleşmeleri feshetti. Söz konusu ücret artışı yerine net 750 liralık bir zam yaptı. Eğer işçimiz eski şartlarda zam alsaydı 3000-3500 TL zam alacaktı. Bir hamlede işçimizin cebinden en az 2500 TL'yi çekip aldınız. Belediye başkanımızı yaptığı yanlıştan dönmeye emekçinin hakkını vermeye davet ediyoruz.