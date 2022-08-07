Mansur Yavaş’ın iki ay önce ’yeniledik’ dediği AŞTİ’yi su bastı

SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA VERDİĞİ YANIT TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ankara'da geçtiğimiz ay etkili olan yoğun yağış can almış, çok sayıda bölgede cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.

Evini su basan 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybederken, su baskınlarına şehirdeki tıkalı olan mazgalların neden olduğu vurgulanmıştı.