Mansur Yavaş'ın iki ay önce 'yeniledik' dediği AŞTİ'yi su bastı
Ankara Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş, haziran ayında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinin (AŞTİ) yenilenme çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu. Kentte birkaç gündür etkili olan sağanak yağış sonrası, AŞTİ'yi su bastı. Havalandırma ve ızgaralardan otogarın içerisine yoğun şekilde akan yağmur suları nedeniyle esnaf ve yolcular büyük zorluk yaşadı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, haziran ayının başında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, AŞTİ'deki yenileme çalışmalarının ilk etabının tamamlandığını duyurmuştu.
HAZİRAN AYINDA YENİLEDİ, AĞUSTOS AYINDA SU BASTI
Yavaş paylaşımında, "Ankaralıların ve yolu Ankara'ya düşenlerin anılarının şahidi AŞTİ'de yenileme çalışmalarımızın ilk etabını bitirdik. Diğer etapları da yıl sonuna kadar tamamladığımızda büfeler ve gişeleri yeni görünümüne kavuşturacak, ofis, kütüphane ve sergi alanlarını hizmetinize sunacağız." ifadelerini kullanmıştı.
AŞTİ'Yİ SU BASTI
Yağan her yağmur sonrasında vatandaşların büyük zorluklar çektiği Ankara'da bu kez de kentin en uğrak noktalarından AŞTİ'yi su bastı.
HER YERDEN SU DAMLIYOR
Kentte birkaç gündür etkili olan sağanak yağış sonrası, AŞTİ'yi su bastı.
Havalandırma ve ızgaralardan otogarın içerisine yoğun şekilde akan yağmur suları nedeniyle esnaf ve yolcular büyük zorluk yaşadı.
SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA VERDİĞİ YANIT TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Ankara'da geçtiğimiz ay etkili olan yoğun yağış can almış, çok sayıda bölgede cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.
Evini su basan 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybederken, su baskınlarına şehirdeki tıkalı olan mazgalların neden olduğu vurgulanmıştı.
Sel sonrası yardım talep eden vatandaşlara Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Valiliğe iletin. Biraz da başkası elini taşın altına koysun" diyerek yanıt vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ocak zammı sil baştan hesaplandı! Emekliye 5.290 TL, memura 10.350 TL maaş! SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük...
- Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı?
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
- Cemal Enginyurt'un koruması Emrah Topal suç makinesi çıktı! Latif Şimşek'in verilmiş sadakası varmış
- 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!
- EYT'de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum
- Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
- DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu
- PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO polislik sınavları ne zaman? PMYO sözlü mülakat soruları nasıl olacak?
- Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu?
- 2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı
- Kiralık ev fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ne zaman, nasıl düşecek? Sosyal konut ve arsa satışıyla ev fiyatları düşer mi?