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Mansur Yavaş'ın iki ay önce 'yeniledik' dediği AŞTİ'yi su bastı

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Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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Mansur Yavaş’ın iki ay önce ’yeniledik’ dediği AŞTİ’yi su bastı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş, haziran ayında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinin (AŞTİ) yenilenme çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu. Kentte birkaç gündür etkili olan sağanak yağış sonrası, AŞTİ'yi su bastı. Havalandırma ve ızgaralardan otogarın içerisine yoğun şekilde akan yağmur suları nedeniyle esnaf ve yolcular büyük zorluk yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, haziran ayının başında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, AŞTİ'deki yenileme çalışmalarının ilk etabının tamamlandığını duyurmuştu.

HAZİRAN AYINDA YENİLEDİ, AĞUSTOS AYINDA SU BASTI

Yavaş paylaşımında, "Ankaralıların ve yolu Ankara'ya düşenlerin anılarının şahidi AŞTİ'de yenileme çalışmalarımızın ilk etabını bitirdik. Diğer etapları da yıl sonuna kadar tamamladığımızda büfeler ve gişeleri yeni görünümüne kavuşturacak, ofis, kütüphane ve sergi alanlarını hizmetinize sunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

AŞTİ'Yİ SU BASTI

Yağan her yağmur sonrasında vatandaşların büyük zorluklar çektiği Ankara'da bu kez de kentin en uğrak noktalarından AŞTİ'yi su bastı.

HER YERDEN SU DAMLIYOR

Kentte birkaç gündür etkili olan sağanak yağış sonrası, AŞTİ'yi su bastı.

Havalandırma ve ızgaralardan otogarın içerisine yoğun şekilde akan yağmur suları nedeniyle esnaf ve yolcular büyük zorluk yaşadı.

SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA VERDİĞİ YANIT TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ankara'da geçtiğimiz ay etkili olan yoğun yağış can almış, çok sayıda bölgede cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.

Evini su basan 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybederken, su baskınlarına şehirdeki tıkalı olan mazgalların neden olduğu vurgulanmıştı.

Sel sonrası yardım talep eden vatandaşlara Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Valiliğe iletin. Biraz da başkası elini taşın altına koysun" diyerek yanıt vermişti.

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