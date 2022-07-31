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CHP'li Mansur Yavaş'a "Ankapark'ı batırdılar" tepkisi! Ankapark'ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankapark'ın şu an ki zararı 110 milyon" dedi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaptı. Ankapark'ta 2021 yılından itibaren 87 hırsızlık yaşandığını ileri sürdü. Böylece Büyükşehir yönetimi 110 milyon liralık zararını hırsızlıklar yüzünden meydana geldiğini söylemek istedi. Ancak 2021 ile 2022'de 4 girişi bulunan parkta topu topu 8 hırsızlık oldu.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 10:02
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CHP’li Mansur Yavaş’a Ankapark’ı batırdılar tepkisi! Ankapark’ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi çürümeye terk ettiği Ankapark'taki 110 milyon liralık zararı hırsızlara yükledi. "2 yılda 87 hırsızlık oldu" diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni Emniyet verileri yalanladı. Ankapark'ta bu süreçte 8 hırsızlık oldu. Sözleşmede de Ankapark'ın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğuna açıkça ifade ediliyor.

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CHP’li Mansur Yavaş’a Ankapark’ı batırdılar tepkisi! Ankapark’ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

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CHP’li Mansur Yavaş’a Ankapark’ı batırdılar tepkisi! Ankapark’ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar

25 Mart 2021: Ankapark içerisinde bulunan Ankatoys isimli iş yerinde dükkânın cam kapılarının hasarlı olduğu tespit edildi. Mala zarar verme suçuna ilişkin olayın faillerine ulaşılamadı.

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CHP’li Mansur Yavaş’a Ankapark’ı batırdılar tepkisi! Ankapark’ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar

3 Mayıs 2021: Elektrik kablolarının hasar görmesi ile ilgili işlem yapıldı. Mala zarar verme suçuna ilişkin olayın faillerine ulaşılamadı.

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CHP’li Mansur Yavaş’a Ankapark’ı batırdılar tepkisi! Ankapark’ı koruyamadılar suçu hırsızlara attılar

8 Şubat 2022: Oyuncak mağazasının camlarının ve kapısının kırık olduğu ve içerisinde malzemelerin zarar gördüğü tespit edildi. Faillere ulaşılamadı.