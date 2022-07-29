Kılıçdaroğlu'na 'İnce' gönderme: 10 kere seçim kaybedenler siyaseti bıraksın
CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, kendisine yöneltilen 'siyaseti bırak' eleştirilerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak yanıt verdi. İnce, "Bana diyorlar ki; 'Sen bir kere aday oldun kaybettin, bırak siyaseti.' Ya Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti ona 'Bırak' demiyorsunuz. Meral Akşener'in beşinci partisi, ona 'Bırak' demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı ona 'Bırak' demiyorsunuz, hiç kimseye 'Bırak' demiyorsunuz, bana gelince 'Bırak' diyorsunuz. On kere kaybedenler bıraksın." diye konuştu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Karaman'a giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasını ziyaret etmesi sonrası esnafı gezdi.
İnce, bir çay bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyu hatırlattı.
KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: ON KERE SEÇİM KAYBEDEN BIRAKSIN
Kendisinin seçimlerde yüzde 31 oy aldığını ifade eden İnce, eski partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bana diyorlar ki; 'Sen bir kere aday oldun kaybettin, bırak siyaseti'. Ya Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti ona 'Bırak' demiyorsunuz. Meral Akşener'in beşinci partisi, ona 'Bırak' demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı ona 'Bırak' demiyorsunuz, hiç kimseye bırak demiyorsunuz, bana gelince bırak diyorsunuz. On kere kaybedenler bıraksın." diye konuştu.
"ÖYLE YAĞMA YOK"
İnce sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Temel Karamollaoğlu yüzde 1'in altında oy aldı, o meydanda gezecek, Sayın Akşener yüzde 7,5 aldı o meydan da gezecek, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22 aldı, o meydan da gezecek, yüzde 31 almış Muharrem İnce'ye 'Çekil kenara' diyorlar. Öyle yağma yok. Yüzde 31, yüzde 51'e daha kolay ulaşır."
"ÜÇ ŞARTIM VAR..."
Muhalefetin kendisini desteklemesi halinde bazı şartları olduğunu vurgulayan İnce, şöyle devam etti:
"Gelsinler beni desteklesinler, ben hazırım. Geçen sefer acemiliğime geldi, bu sefer hemen kabul etmem, şartlarım var. Millet İttifakı'nın adayı yapacaklarsa benim şartlarım var. Bir, bana oy verecekler. İki, meydanlara kendi afişlerini asmayacaklar, cumhurbaşkanı adayının afişini asacaklar. Üç, Hazineden aldıkları paraları harcayacaklar, cepte tutmayacaklar. Seçim gecesi sandıklara sahip çıkacaklar. 12 bin sandığı ortalığa bırakıp, gözlemci koymayıp sonra, 'Muharrem İnce sen seçim gecesi neredeydin?' diye bana soruyor troller. Hadi gidin oradan. Sandıkları ben mi korurum, parti mi korur? 12 bin sandığa gözlemci koymayacaklar. Saat 9.30'da sistemleri çökecek. Sonra bana hesap soracaklar..."
YÜZDE 65 OY ALACAĞINI ÖNE SÜRDÜ
İnce, yüzde 65 ile seçimi kazanabileceğini öne sürerek, "Ama arkamda duracaklar. Böyle ortaya aday diye salıp paraları kasada tutup, sandıkları korumayıp öyle değil. Zaten aday yaparken de 'üçüncü olsun, bıraksın siyaseti' diye yaptılar. 'Kazansın' diye yapmadılar. Sloganımız belli. Ne cumhur, ne millet tek yol memleket." dedi.
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