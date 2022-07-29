Kılıçdaroğlu’na ’İnce’ gönderme: 10 kere seçim kaybedenler siyaseti bıraksın

"ÖYLE YAĞMA YOK"

İnce sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Temel Karamollaoğlu yüzde 1'in altında oy aldı, o meydanda gezecek, Sayın Akşener yüzde 7,5 aldı o meydan da gezecek, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22 aldı, o meydan da gezecek, yüzde 31 almış Muharrem İnce'ye 'Çekil kenara' diyorlar. Öyle yağma yok. Yüzde 31, yüzde 51'e daha kolay ulaşır."

"ÜÇ ŞARTIM VAR..."

Muhalefetin kendisini desteklemesi halinde bazı şartları olduğunu vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

"Gelsinler beni desteklesinler, ben hazırım. Geçen sefer acemiliğime geldi, bu sefer hemen kabul etmem, şartlarım var. Millet İttifakı'nın adayı yapacaklarsa benim şartlarım var. Bir, bana oy verecekler. İki, meydanlara kendi afişlerini asmayacaklar, cumhurbaşkanı adayının afişini asacaklar. Üç, Hazineden aldıkları paraları harcayacaklar, cepte tutmayacaklar. Seçim gecesi sandıklara sahip çıkacaklar. 12 bin sandığı ortalığa bırakıp, gözlemci koymayıp sonra, 'Muharrem İnce sen seçim gecesi neredeydin?' diye bana soruyor troller. Hadi gidin oradan. Sandıkları ben mi korurum, parti mi korur? 12 bin sandığa gözlemci koymayacaklar. Saat 9.30'da sistemleri çökecek. Sonra bana hesap soracaklar..."