10 Ağustos 2022, Çarşamba
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Cumhurbaşkanı'nın ilk kez halk tarafından seçilmesi" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2022
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Cumhurbaşkanı’nın ilk kez halk tarafından seçilmesi paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın milletin oylarıyla doğrudan seçilmesinin büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

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