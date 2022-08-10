10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Son dakika | Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK'ya operasyon

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Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Son dakika | Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK’ya operasyon

Son dakika haberi...MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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