CHP ile Muharrem İnce arasında ’FETÖ-PKK’ kavgası: ’Gündemimizde yoksun’ mesajı

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FETÖ'CÜLERİ, PKK'LILARI CHP'YE DOLDURDU

İnce yaptığı konuşmada, "Bana neden ayrıldın diyenlere tekrar söylüyorum. Atatürk'ün partisi değil orası, onun için ayrıldım. CHP'nin tek hizmeti Anıtkabir diyen Konya milletvekili de orada. Bu adamları nereden buldun Kılıçdaroğlu, sonra Muharrem İnce ve Atatürkçüler partiden gidecek. Kim gelecek? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce gibi Atatürkçüleri partiden yolladın, oraya FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun." demişti.