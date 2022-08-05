CHP ile Muharrem İnce arasında 'FETÖ-PKK' kavgası: 'Gündemimizde yoksun' mesajı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış, CHP'ye FETÖ ve PKK'lıları aldığını iddia etmişti. İddialarla ilgili Kılıçdaroğlu sessizliğini korurken İnce'ye yanıt, partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. İnce'ye ''Gündemimizde yoksun" mesajı veren Özel, İnce'nin açıklamalarının husumetten kaynaklandığını ima etti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Muğla'da yaptığı açıklamada, eski partisi CHP ve yöneticilerini hedef almıştı.
İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FETÖ'CÜLERİ, PKK'LILARI CHP'YE DOLDURDU
İnce yaptığı konuşmada, "Bana neden ayrıldın diyenlere tekrar söylüyorum. Atatürk'ün partisi değil orası, onun için ayrıldım. CHP'nin tek hizmeti Anıtkabir diyen Konya milletvekili de orada. Bu adamları nereden buldun Kılıçdaroğlu, sonra Muharrem İnce ve Atatürkçüler partiden gidecek. Kim gelecek? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce gibi Atatürkçüleri partiden yolladın, oraya FETÖ'cüleri doldurdun, PKK'lıları doldurdun." demişti.
"GÜNDEMİMİZDE YOKSUN"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu açıklamalara sessiz kalmıştı. Kılıçdaroğlu bu eleştiriler karşısında yorum yapmadı ancak partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel sessizliğini bozdu. Özel, 2018'deki cumhurbaşkanı adayına ''gündemimizde yoksun" mesajı verdi.
"HUSUMET GÜNDEMLERİYLE MEŞGUL DEĞİLİZ"
Özel yaptığı açıklamada, "Parti içindeki geçmiş bir rekabetten ve husumetten kök alan bir gündemle değil, iktidara gelme gündemi ile meşgulüz..." diye konuştu.
Özel sözlerini, "Daha başka diyecek bir şeyimiz yok." diyerek noktaladı.
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