Kemal Kılıçdaroğlu’nun YSK iddialarına İçişleri Bakanlığından yanıt: Kaynağını açıklamazsa hakkında suç duyurusunda bulunulacak

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: TOPLUMA İZAH ETMESİ LAZIM

Herkesin sağduyulu olması gerekir. YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaorğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi? Bunun koruması nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsettiği zaman bütün bunlarla ilgili bir açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor. YSK'nın elinde olmayan bir veriye erişmek zaten sorunlu bir ifade. Bunu topluma izah etmeleri lazım.

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