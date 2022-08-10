Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddialarına İçişleri Bakanlığından yanıt: Kaynağını açıklamazsa hakkında suç duyurusunda bulunulacak
İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan seçmen verilerinin kendisinde bulunduğunu söylemesinin ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Kılıçdaroğlu'na bu bilgilerin kaynağını açıklamasına yönelik çağrıda bulunulurken, bu çağrıya yanıt gelmemesi durumunda Kılıçdaroğlu'na yönelik suç duyurusunda bulunulacağının altı çizildi. Peki Kılıçdaroğlu YSK için ne demişti? İşte olayın perde arkası...
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan ancak kendisinde bulunduğunu iddia ettiği seçmen bilgilerine ilişkin Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunuldu.
Yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun; YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.
İŞTE O AÇIKLAMANIN TAMAMI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir gazeteye verdiği röportajda "...bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok...." ifadeleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 33. maddesinde, seçmen kütüğünün oluşturulması ve Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçmenlere ait hangi bilgilerin temin edildiği yer almaktadır. Anılan kanunun 47. maddesinde ise seçmen kütüğünün siyasi partiler ile hangi usullerle paylaşılacağı belirtilmekte ve işlemler bu mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.
KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRIDA BULUNULDU
Seçmen kütükleri, YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile paylaşılmaktadır. İlgili kanun ve mevzuat bu kadar açık ve net iken birçok kez seçimlere katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları ile YSK'yı ve bilgi güvenliğini, YSK'ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü hedef göstererek zan altında bırakmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan çağrıda bulunuyoruz!
KAYNAĞINI AÇIKLA
1-YSK'nın elinde olmayan ancak sizin elinizde bulunduğunu söylediğiniz bilgiler hangileri ise kurumları hedef göstermek, şaibe oluşturmak ve zan altında bırakmak yerine bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız.
ÖZÜR BEKLENİYOR
2- Eğer bahsettiğiniz konu, YSK'nın her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz.
SUÇ DUYURUSU
3-Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinin adli bir vaka olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın açıkça "fişlenmesi" anlamına da geldiğinden Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde bile yok. Her seçmeni, sandığa ilk kez gidip oy kullanacak seçmeni de biliyoruz. Evlerini, adreslerini de biliyoruz. Doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu hepsine bakıyoruz" sözleri kamuoyunda infiale neden oldu.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: TOPLUMA İZAH ETMESİ LAZIM
Herkesin sağduyulu olması gerekir. YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaorğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi? Bunun koruması nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsettiği zaman bütün bunlarla ilgili bir açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor. YSK'nın elinde olmayan bir veriye erişmek zaten sorunlu bir ifade. Bunu topluma izah etmeleri lazım.
Ayrıntılar geliyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef 10 Ağustos kim kazandı? Masterchef bugün hangi yarışmacı birinci oldu?
- DGS sınav sonuçları sorgulama: DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
- Ucuz konutta detaylar netleşti! Asgari ücretli ve emekliye müjde! 81 ilde 450- 500 bin konut...
- Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, açıklandı mı?
- İDO seferleri iptal mi? 10 Ağustos Çarşamba İDO iptal edilen seferler hangileri? İstanbul Deniz Otobüsü iptal seferler!
- BUDO iptal olan seferler: 10 Ağustos Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) BUDO hangi seferler iptal edildi?
- İSTANBUL HAVA DURUMU: 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul'da hava nasıl olacak? Dolu yağışı, hortum uyarısı...
- Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans sınav tarihi!
- Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos canlı altın fiyatları
- Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
- 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı kaç gün tatil olacak, 4 gün mü?