Başkan Erdoğan’dan açık ve net mesaj: Türkiye hakkı olanı alacak! Uluslararası medya tarihe geçen sözleri manşetlerine taşıdı

ARTIK BİZ DE VARIZ: Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla, kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle, kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık.

Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için kendi insan gücümüzle, veri altyapımızla ve kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız. 4 tane sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız.