Gelecek Partisi Konak İlçe Başkanı Önder Oktay'dan 3 milyonluk vurgun! "Bakanın oğluyum" yalanıyla düzenini kurmuş
Gelecek Partisi'nin İzmir Konak İlçe Başkanı olan Önder Oktay'ın adı, film sahnelerini aratmayan bir dolandırıcılık skandalına karıştı. Tülin G. isimli bir kadın kendisini eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın oğlu olarak tanıtan Konak İlçe Başkanı Önder Oktay'ın yatırım teklifine aldanıp 3 milyon lirasını verdi. Talihsiz kadın gerçeği çok geçmeden anlayınca soluğu hemen mahkemede aldı. Sulh Ceza Hakimliği ise Önder Oktay ve eşi Ebru Oktay hakkında dava açılmasına karar verdi.
Tülin G. (55), yaklaşık 2 yıl önce arkadaşları aracılığıyla kağıt üstünde eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın yeğeni olan Önder Oktay (49) ve eşi Ebru Oktay (42) ile tanıştı. İddiaya göre Önder Oktay, eski Adalet Bakanının oğlu olduğunu ancak nüfusunun küçükken amcasının üzerine geçirildiğini söyledi.
Aynı zamanda Gelecek Parti'sinin İzmir Konak İlçe Başkanı olan Oktay, bir süre sonra Tülin G'nin Kartal'daki evine giderek bir teklifte bulundu. İmarlı arsa kiralayıp otel yapıp işlettiğini ve bunun için devletten destek aldığını belirten Oktay, Tülin G'nin de ortak olmasını istedi.
ÇEŞMEDE 3 MİLYON LİRALIK SAHTE ORTAKLIK
Tülin G, başına geleceklerden habersiz yaklaşık 3 milyon lirasını Oktay'a verdi. İzmir Çeşme'de bir otele ortak olacağını düşünen Tülin G, bir gelişme olmayınca şüphelenmeye başladı.
İddiaya göre Oktay'ı arayınca tehditlere maruz kalan mağdur kadın soluğu savcılıkta aldı. Tülin G'nin suç duyurusunda ardından Başsavcılık soruşturma başlattı.
"ESKİ ADALET BAKANI SEYFİ OKTAY'IN OĞLUYUM DEDİ"
Soruşturma kapsamında ifade veren Tülin G., Önder Oktay'ın turizm amaçlı arsa kiralama işinden bahsederek ortak olmayı teklif ettiğini belirterek "Kuşadası'nda devam eden bir projesi olduğunu ve Çeşme'deki otele ortak olabileceğimi, yatırım yapmayı düşünmediğimi belirttiğimdeyse istediğim zaman vazgeçebileceğimi söyledi.
Ayrıca bana ağlayarak eski adalet bakanı Seyfi Oktay'ın oğlu olduğunu ancak küçükken nüfusunun amcasının üzerine geçirildiğini söyledi. Bu şekilde dolandırdıkları tek kişi de ben değilmişim. Dolandırdıkları kişilerden aldıkları paraları kendi adlarına kurdukları şirketlere aktarıyorlar" dedi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Aynı zamanda Gelecek Partisi'nde İzmir Konak İlçe Başkanı olarak görev alan şüpheli Önder Oktay ise eşi Ebru Oktay ile birlikte İzmir'de bir okul işlettiklerini ve yapımcı olduğunu söyleyerek ifadesinde, "Sanatçı Ayzer Büyüker'e albüm yapımı ve klip çekimleri esnasında Tülin ile tanıştık. Onun verdiği para kadar da ben verdim. Biz proje ortaklığı yaptık. Arsa için Hikmet diye bir arkadaşımla Bakanlıklara gidip görüşmeler yaptık" diyerek dolandırıcılık iddialarını kabul etmedi.
CUMHURBAŞKANI VE BAKANLARIN ADINI KULLANARAK...
Savcılık yürüttüğü soruşturmanın ardından şüpheli karı kocanın dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğine dair somut kanıt olmadığı gerekçesiyle dosyaya takipsizlik kararı verdi.
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği ise savcılığın bu kararını kaldırarak dosyayı yeniden değerlendirdi. Hakimlik, şüpheli Önder Oktay'ın müşteki Tülin G.'yi bakanlar, bakan yardımcılarının adını kullanarak ikna edip parasını almak koşuluyla dolandırdığının altını çizerek dava açılmasına karar verdi.
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