Gelecek Partisi Konak İlçe Başkanı Önder Oktay'dan 3 milyonluk vurgun! "Bakanın oğluyum" yalanıyla düzenini kurmuş

Tülin G. (55), yaklaşık 2 yıl önce arkadaşları aracılığıyla kağıt üstünde eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın yeğeni olan Önder Oktay (49) ve eşi Ebru Oktay (42) ile tanıştı. İddiaya göre Önder Oktay, eski Adalet Bakanının oğlu olduğunu ancak nüfusunun küçükken amcasının üzerine geçirildiğini söyledi.

Aynı zamanda Gelecek Parti'sinin İzmir Konak İlçe Başkanı olan Oktay, bir süre sonra Tülin G'nin Kartal'daki evine giderek bir teklifte bulundu. İmarlı arsa kiralayıp otel yapıp işlettiğini ve bunun için devletten destek aldığını belirten Oktay, Tülin G'nin de ortak olmasını istedi.