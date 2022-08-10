Fahiş fiyatla mücadelede taviz yok! Rifat Hisarcıklıoğlu'nun makarnalarına soruşturma
Rekabet Kurulu'nca, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlali gerekçesiyle Nuh'un Ankara Makarnasına soruşturma açıldı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü yazsında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ailesiyle ortak olduğu şirket hakkında açılan soruşturmayı kaleme aldı. Güngör yazısında, hükümete yakın veya uzak olsun devlet mekanizmasının fahiş fiyatla mücadele kapsamında kimseye taviz vermeden işlediğini açıkça gözler önüne serdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ve distribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Sabah Gazetesi'nin yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ailesinin ortaklığında olan şirketin, market fiyatlarına direkt etkisi olduğunu yazdı. Hükümet, fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında, kendisine yakın veya uzak sermaye sahiplerini ayırt etmeksizin aldığı tedbirleri uyguluyor. Güngör "Hisarcıklıoğlu'nun makarnaları…" başlıklı yazısında, şirketin raf fiyatlarına nasıl etki ettiğini açıkça ifade etti.
İŞTE O YAZI:
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU'NUN AİLE ŞİRKETİ
Dün Rekabet Kurumu'ndan bir haber… Aynen şöyle: "Nuh'un Ankara Makarnası ve İs-Ra Gıda hakkında soruşturma açıldı."
İlgimi çekti çünkü Nuh'un Ankara Makarnası TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ailesiyle ortak olduğu bir marka… Diğeri de Aydoğan ailesinin… Onlar da gıda distribütörü…
SORUŞTURMA AÇILDI
Rekabet Kurulu özetle diyor ki, "Nuh'un Ankara Makarnası ve distribütörüne alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağlayıp, soruşturma açtım."
"ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ"
Vay anam vay…
Belli ki, Rekabet Kurumu, Nuh'un Ankara Makarnası ile birlikte distribütörü konumunda bulunan İs-Ra Gıda'nın marketlerdeki raf fiyatlarına müdahale ettiğine yönelik bazı bulgulara ulaşmış!
Öyle ya, ateş olmayan yerden duman çıkmaz…
REKABET KURULU'NUN SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Zaten bildiğim kadarıyla sona yaklaşılan ikinci market soruşturmasında 14 tedarikçi hakkında yürütülen soruşturmanın da konularından birisi buydu.
Tabii, bu haberi görür görmez bilen de bilmeyen de başlamış tezvirata…
"Yok geçen hafta Hisarcıklıoğlu eleştiri yapmış da ondan böyle olmuş."
Yahu beyler, Rekabet Kurulu'nun işleyişi öyle parmak şıklatınca olmuyor.
Aylar öncesinden ön araştırma başlıyor. Üç-dört ay toplanan belge-bulgular gerçekten dişe dokunursa soruşturma açılıyor. Üstelik burada Rekabet Kurulu re'sen (kendisi) de soruşturma açmamış… Şikayet üzerine ön araştırma başlatılmış…
ALGI OPERASYONLARINA YANIT
Bir de şu algıcılara sormak istiyorum.
Taa geçen yıl yazdım. Markette Oba Makarna fiyatı 3.95 TL'yken, Nuh'un Ankara 6.95 liraydı. O zaman biri de korkudan 'Hayırdır başkan, sizin buğday Arjantin'den mi geliyor?' diyemiyordu!
Şimdi ahkam kesiyorlar.
İnsan gerçekten hayret ediyor!
BUNDAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Neyse döneyim konuya…
Bilmeyenler için hatırlatmaktayım. Zincirin farklı seviyelerindeki firmalar arasında da mal veya hizmetlerin alım/satım fiyatlarının belirlenmesi kanunda yasaklanan faaliyetlerden… Hatta kanun sadece fiyatların doğrudan belirlenmesini değil; kâr marjının ya da indirim oranlarının belirlenmesi gibi dolaylı yollarla da fiyata müdahaleyi yasaklıyor. İncelemelerin kapsamında bunlar da olacaktır.
Şimdi firmaların savunmaları istenecek. Ondan sonra soruşturma raporu hazırlanacak.
Sonra mı?
Valla şubatta Duru Bulgur'a ceza kesilmişti. Burada ne olur göreceğiz.
Ama şuna vatandaş olarak sevinmek lazım… Belli ki, son dönemde zincir market soruşturmalarında görülen, market raflarına uzatılan eller de birer birer Rekabet Kurulu'nun radarına takılıyor.
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