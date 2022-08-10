Fahiş fiyatla mücadelede taviz yok! Rifat Hisarcıklıoğlu’nun makarnalarına soruşturma

"ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ"

Vay anam vay…

Belli ki, Rekabet Kurumu, Nuh'un Ankara Makarnası ile birlikte distribütörü konumunda bulunan İs-Ra Gıda'nın marketlerdeki raf fiyatlarına müdahale ettiğine yönelik bazı bulgulara ulaşmış!

Öyle ya, ateş olmayan yerden duman çıkmaz…

REKABET KURULU'NUN SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Zaten bildiğim kadarıyla sona yaklaşılan ikinci market soruşturmasında 14 tedarikçi hakkında yürütülen soruşturmanın da konularından birisi buydu.

Tabii, bu haberi görür görmez bilen de bilmeyen de başlamış tezvirata…

"Yok geçen hafta Hisarcıklıoğlu eleştiri yapmış da ondan böyle olmuş."

Yahu beyler, Rekabet Kurulu'nun işleyişi öyle parmak şıklatınca olmuyor.

Aylar öncesinden ön araştırma başlıyor. Üç-dört ay toplanan belge-bulgular gerçekten dişe dokunursa soruşturma açılıyor. Üstelik burada Rekabet Kurulu re'sen (kendisi) de soruşturma açmamış… Şikayet üzerine ön araştırma başlatılmış…

ALGI OPERASYONLARINA YANIT

Bir de şu algıcılara sormak istiyorum.

Taa geçen yıl yazdım. Markette Oba Makarna fiyatı 3.95 TL'yken, Nuh'un Ankara 6.95 liraydı. O zaman biri de korkudan 'Hayırdır başkan, sizin buğday Arjantin'den mi geliyor?' diyemiyordu!

Şimdi ahkam kesiyorlar.

İnsan gerçekten hayret ediyor!

BUNDAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Neyse döneyim konuya…

Bilmeyenler için hatırlatmaktayım. Zincirin farklı seviyelerindeki firmalar arasında da mal veya hizmetlerin alım/satım fiyatlarının belirlenmesi kanunda yasaklanan faaliyetlerden… Hatta kanun sadece fiyatların doğrudan belirlenmesini değil; kâr marjının ya da indirim oranlarının belirlenmesi gibi dolaylı yollarla da fiyata müdahaleyi yasaklıyor. İncelemelerin kapsamında bunlar da olacaktır.

Şimdi firmaların savunmaları istenecek. Ondan sonra soruşturma raporu hazırlanacak.

Sonra mı?

Valla şubatta Duru Bulgur'a ceza kesilmişti. Burada ne olur göreceğiz.

Ama şuna vatandaş olarak sevinmek lazım… Belli ki, son dönemde zincir market soruşturmalarında görülen, market raflarına uzatılan eller de birer birer Rekabet Kurulu'nun radarına takılıyor.