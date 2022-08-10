Başkan Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'yi anma programına ilk kez katılacak
Başkan Erdoğan’ın cemevi ziyareti sonrası önemli bir adım daha atıldı. Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca 13 Ağustos Cumartesi günü anma töreni düzenlenecek. Bu törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilk kez katılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenleyeceği anma töreninin detayları belli oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN İLK KEZ KATILACAK
Anadolu irfan ve medeniyetinin temel yapı taşlarından Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programı 13 Ağustos Cumartesi günü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde gerçekleştirilecek.
Saat 19.00'daki törende Başkan Erdoğan da yer alacak.
BAKAN ERSOY'UN İMZASIYLA DAVETİYE YAYINLANDI
Anma töreni için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla davetiye yayınlandı.
Davetiyede ise, "Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır" ifadelerine yer verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN CEMEVİ ZİYARETİ
Geçtiğimiz günlerde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10'uncu günü dolayısıyla Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etmişti.
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