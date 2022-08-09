Son dakika | Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a saldırı olayında flaş gelişme! 9 zanlıdan 4’ü tutuklandı

AZMETTİRİCİ AYNI DERNEKTE

Polis ekipleri, ilk alınan şüphelilerin ardından dün de operasyon düzenledi. İki günde Naki D.'nin de aralarda olduğu 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan Naki D.'nin de Selami Sarıtaş ile aynı dernekte yönetici olduğu öğrenildi. Naki D.'nin Sarıtaş ile kişisel husumeti olduğu bu sebeple saldırı düzenlettiği iddia edildi.



9 ŞÜPHELİNİN 84 SUÇ KAYDI VAR

Polis ekiplerinin saldırıda yer alan diğer şüpheliyi gözaltına almak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Naki D., Murat D., Muhittin F., Ahmet Y., Bora S., Burak E., Emre Y., Seydi A. ve Recep O.'nun işlemlerini sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden Naki D. dışında diğerlerinin suç kayıtları olduğu belirtildi. Firari Serkan G. ile birlikti poliste suç kaydı olan 9 ismin 84 suç kaydı olduğu öğrenildi.

4'Ü TUTUKLANDI

Zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.