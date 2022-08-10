Milyoner'de milyonları duygulandıran Eren Bülbül sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'nun boğazı düğümlendi! 15 yaşında o cana kıydılar hepimizin kalbini yaktılar
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de şehit edilmesinin üzerinden tam 5 yıl geçen Eren Bülbül hakkında çıkan soru sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve ekranları başındaki milyonlarca vatandaşı duygulandırdı. Soruyu sorduğu anlarda boğazı düğümlenen İmirzalıoğlu Eren için "15 yaşında o cana kıydılar hepimizin kalbini yaktılar" derken, soruyu doğru bilemeyen yarışmacı programa veda etti. İşte Eren Bülbül hakkında sorulan o soru...
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı sevilen bilgi yarışması programına Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül hakkında sorular soru izleyenleri ve program sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı.
Yarışmacı Şevval Gürsoy'a 100 bin TL değerindeki "PKK'lı teröristlerce 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül bugün kaç yaşında olacaktı?" sorusu soruldu.
15 YAŞINDA O CANA KIYDILAR HEPİMİZİN KALBİNİ YAKTILAR
Soru sonrası sunucu Kenan İmirzalıoğlu duygusal anlar yaşarken "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar. Hepimizin kalbini yaktılar." ifadelerini kullandı.
Çift cevap hakkını kullanan Gürsoy, soruyu doğru bilemeyerek yarışmaya veda etti.
İYİ Kİ VARSIN EREN BÜLBÜL
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 5. yılında anılıyor.
Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. Bülbül, Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitiminin ardından eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.
Eren, babası Hasan Bülbül'ün 2016 yılında vefatının ardından, her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı.
Çok kısa süren hayatında annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklar çeken Eren, çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusu ve sevdasıyla tanınıyordu.
Maçka kırsalındaki evlerinin bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde şehadete erdi.
Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, babasının da mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde, evlerinin önündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Saldırı sırasında Eren'in üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu.
Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"
Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki son fotoğrafları ve paylaşımları tüm Türkiye'nin hafızasında yer etti.
Sosyal medyada, köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla Eren, milyonların gönlünde yer edindi.
Şehadetinin ardından vatandaşlar, Eren'in paylaşımına "İyi ki varsın Eren" karşılığını verdi.
Bülbül ve Gedik'in kanı yerde kalmadı
Eren Bülbül ve astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlen terör örgütü mensuplarına yönelik Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti.
Hain saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır ise güvenlik güçlerince 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Yakışır'ın PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.
"KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN" FİLMİ 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ
Teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Türkiye'de 350 sinema salonunda ve 8 ülkede 1 Ocak 2022'de vizyona girerek 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da yoğun ilgiyle karşılaşan film, Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika ve Azerbaycan'da bini aşkın salonda sinemaseverlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen filmin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ile birlikte izledi.
Türkiye'de gösterildiği ilk hafta sonu gişe rekoru kıran film, Kovid-19 salgını döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu.
"VATAN SAĞ OLSUN"
Eren'in annesi Ayşe Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eren'in acısını 5 yıldır her gün hissettiğini söyledi.
Eren'in şehadetinin ardından buruk günler geçirdiğini anlatan Bülbül, şöyle konuştu:
"Çocuklar okullar açılınca okula gidiyor. Eren yok, akşam diğer kardeşleri okuldan eve geliyor, Eren yok, karne günü Eren yok. Anneler Günü gelince Eren parası yoktu ki çiçek alıp gelsin, kırdan bayırdan çiçek toplar bana getirirdi. 5 yıl oldu o Eren'in toplayıp bana getirdiği çiçekleri, gülleri ben şimdi toplayıp kabrine koyuyorum. Koyarken de benim güzel evladım evlatlar günün kutlu olsun diyerek geri dönüyorum. Bu bir anne için o kadar zor ki. 5 yıl oldu, bu 5 yılım diğer 55 yılıma bedel oldu. 60 yaşındayım, 55 yılım bir tarafa bu 5 yıl bir tarafa."
Anne Bülbül, Eren'e özlemini şu sözlerle anlattı:
"Bayramlar geliyor, diğer çocukların her biri geliyor, Eren yok. Bir anne olarak o kadar üzgünüm ama yapacak bir şey yok, diyecek bir şey yok. Yıl dönümü geliyor, nereye gideceğim, nasıl gideceğim? Diğer günlerde gidiyorum, Eren beni orada bekliyor gibi. Gidiyorum hiç kimse yok, kendi kendime oturup duamı ediyorum, ağlayıp dönüyorum. Evladımın ölüm yıl dönümü tabii ki üzülüyorum. Bayramlarım, özel günlerim buruk ama yapacak bir şey yok. Şükürler olsun, 13 evladımdan birini vatan için şehit verdim, vatan sağ olsun. Sadece ben evladımı şehit vermedim, nice anneler babalar evlatlarını şehit verdi ama benim evladım küçücüktü. Daha hayatının baharında, hayatını yaşamamış, sanki yolda yürürken düştü, şehit edildi. Onun için çok zor."
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