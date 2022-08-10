Milyoner’de milyonları duygulandıran Eren Bülbül sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun boğazı düğümlendi! 15 yaşında o cana kıydılar hepimizin kalbini yaktılar

"VATAN SAĞ OLSUN"

Eren'in annesi Ayşe Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eren'in acısını 5 yıldır her gün hissettiğini söyledi.

Eren'in şehadetinin ardından buruk günler geçirdiğini anlatan Bülbül, şöyle konuştu:

"Çocuklar okullar açılınca okula gidiyor. Eren yok, akşam diğer kardeşleri okuldan eve geliyor, Eren yok, karne günü Eren yok. Anneler Günü gelince Eren parası yoktu ki çiçek alıp gelsin, kırdan bayırdan çiçek toplar bana getirirdi. 5 yıl oldu o Eren'in toplayıp bana getirdiği çiçekleri, gülleri ben şimdi toplayıp kabrine koyuyorum. Koyarken de benim güzel evladım evlatlar günün kutlu olsun diyerek geri dönüyorum. Bu bir anne için o kadar zor ki. 5 yıl oldu, bu 5 yılım diğer 55 yılıma bedel oldu. 60 yaşındayım, 55 yılım bir tarafa bu 5 yıl bir tarafa."

Anne Bülbül, Eren'e özlemini şu sözlerle anlattı:

"Bayramlar geliyor, diğer çocukların her biri geliyor, Eren yok. Bir anne olarak o kadar üzgünüm ama yapacak bir şey yok, diyecek bir şey yok. Yıl dönümü geliyor, nereye gideceğim, nasıl gideceğim? Diğer günlerde gidiyorum, Eren beni orada bekliyor gibi. Gidiyorum hiç kimse yok, kendi kendime oturup duamı ediyorum, ağlayıp dönüyorum. Evladımın ölüm yıl dönümü tabii ki üzülüyorum. Bayramlarım, özel günlerim buruk ama yapacak bir şey yok. Şükürler olsun, 13 evladımdan birini vatan için şehit verdim, vatan sağ olsun. Sadece ben evladımı şehit vermedim, nice anneler babalar evlatlarını şehit verdi ama benim evladım küçücüktü. Daha hayatının baharında, hayatını yaşamamış, sanki yolda yürürken düştü, şehit edildi. Onun için çok zor."