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Son dakika: Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Son dakika: Batman’da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika göre Terör örgütü PKK'ya operasyonlar sürüyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka- 3 Operasyonu'nda Batman'ın Kozluk İlçesi Yanıkkaya kırsalında, biri terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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