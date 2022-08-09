Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıl sınırlarını zorlayan çağrı! Öğretmenler gereken yanıtı işte böyle verdi
Politika üretemedikçe provokatif söylemlere sarılan CHP, önce memurları tehdit etti, tutmayınca elektrik faturası eylemine başvurdu. CHP bu sefer de öğretmenleri hedef aldı. Kılıçdaroğlu öğretmenler için yapılan "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na girilmemesi çağrısında bulundu. Akıl sınırlarını zorlayan bu çağrı sonrası CHP liderine tepkiler çığ gibi büyüdü.
Politika üretemedikçe provokatif söylemlere sarılan CHP, önce memurları tehdit etti, tutmayınca elektrik faturası eylemine başvurdu. CHP bu sefer de öğretmenleri hedef aldı.
Elektrik faturası provokasyonu tutmayan CHP'de rozet skandalı patlak verdi. Provokasyonda hız kesmeyen CHP şimdi de öğretmenleri gözüne kestirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce elektrik şovu başlatmıştı. Elektriğe yapılan zamları protesto eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturasını ödememiş ve soruna dikkat çekmek için elektriği kesik olmadığı halde kesikmiş gibi yapılan aileleri ziyaret etmişti.
Yaptığı bu şovlarla istediği sonucu alamayan CHP lideri, başka provokasyonlarla olayı örtmeye çalışmıştı. Provokatif hamlelerine ara vermeyen CHP'de en son rozet skandalı yaşandı. Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak, oğluna iş vaadiyle Ankara'ya çağrıldı ve yakasına CHP rozeti takıldı.
Skandalı ifşa eden Kayserili Muhtar Hanife Çakmak, kendisinin MHP'li olduğunu ve CHP'liler tarafından tuzağa düşürüldüğünü söyledi. Yaptığı açıklamada, oğluna Kırşehir Belediyesi'nde iş vaat edildiği için programa gittiğini belirten Muhtar Hanife Çakmak, "Ben hiç CHP'li olmadım. MHP'nin eskiden yönetimindeydim" dedi.
Provokasyonda hız kesmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise planladığı yeni provokasyon için bu kez öğretmenleri hedef aldı. Kılıçdaroğlu, öğretmenlere, 19 Kasım 2022'de yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girmemeleri çağrısında bulundu.
Öğretmenlere mesleki kariyerlerinde son derece önemli bir kapı açacak olan sınavı rencide edici bulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte buluruz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı karşılık bulamadığı gibi başta öğretmenler olmak üzere birçok kesimden tepki çekti.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yönelik çağrısına sosyal medyadan da tepki geldi. Turan İnceöz adlı kullanıcı "Yaptığı hiçbir konuşma, yaptığı hiçbir tahmin, yaptığı hiçbir hesap, velhasıl hiçbir şeyi mantıklı değil.
Sadece günü kurtarmak ve oy devşirmek için" derken, Sami Göksu, "MEB'de alınan kararlar doğrudur, Sayın Kılıçdaroğlu boş ambarda tane arıyor" tepkisini gösterdi. Orçun Yazıcıoğlu, "Maksat muhalefet olsun. Bal gibi girecekler" görüşünü dile getirdi.
Bayram Ali, "Şimdiden tehdit ederken, nasıl bir çözüm bulacaksın?", Halis Er de "Seni kimse dinlemez" yanıtını verdi. Zafer Güner de "Hiçbir zaman gerçek sorunları ortaya koyamayan bir muhalefet. Sanki hayatın hiçbir yerinde altüst yok da rencide olacaklar. Dertleri sadece oy, koltuk" yorumunu yaptı.
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