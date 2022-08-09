Kemal Kılıçdaroğlu’ndan akıl sınırlarını zorlayan çağrı! Öğretmenler gereken yanıtı işte böyle verdi

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yönelik çağrısına sosyal medyadan da tepki geldi. Turan İnceöz adlı kullanıcı "Yaptığı hiçbir konuşma, yaptığı hiçbir tahmin, yaptığı hiçbir hesap, velhasıl hiçbir şeyi mantıklı değil.

Sadece günü kurtarmak ve oy devşirmek için" derken, Sami Göksu, "MEB'de alınan kararlar doğrudur, Sayın Kılıçdaroğlu boş ambarda tane arıyor" tepkisini gösterdi. Orçun Yazıcıoğlu, "Maksat muhalefet olsun. Bal gibi girecekler" görüşünü dile getirdi.