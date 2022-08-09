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Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi. Gece saatlerinde İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.

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