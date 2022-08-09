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Halk TV yalanlara doymuyor: Fotoğraflara rağmen 'Atatürk ve Ali'siz ziyaret' dediler

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Halk TV yalanlara doymuyor: Fotoğraflara rağmen ’Atatürk ve Ali’siz ziyaret’ dediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve yanındaki cemevini ziyaret etti. CHP tarafından fonlanan Halk TV, gelişmeyi "Erdoğan için Ali'siz Atatürk'süz cemevi mizanseni" başlığı ile haberleştirdi. Ziyarete ilişkin servis edilen fotoğraflarda, cemevinde Atatürk ve Hz. Ali'nin tablolarının yer aldığı görülüyor.

Başkan Erdoğan, Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla, Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanındaki cemevini ziyaret etti.

Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, orucunu buradaki Alevi önderleri ve vatandaşlarla beraber açtı.

'ATATÜRK VE ALİ YOK' PROVOKASYONU

CHP'nin kanalı Halk TV, söz konusu gelişme üzerinden yeni bir provokasyona girişti.

Ziyareti, "Erdoğan için Ali'siz Atatürk'süz cemevi mizanseni" başlığı ile haberleştiren Halk TV'nin algısı ise kısa sürdü.

GÖRÜNTÜLER YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı tarafından cemevi ziyaretine ilişkin paylaşılan görüntülerde, Atatürk ve Hz. Ali'nin tablolarının asılı olduğu görüldü.

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