Halk TV yalanlara doymuyor: Fotoğraflara rağmen 'Atatürk ve Ali'siz ziyaret' dediler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve yanındaki cemevini ziyaret etti. CHP tarafından fonlanan Halk TV, gelişmeyi "Erdoğan için Ali'siz Atatürk'süz cemevi mizanseni" başlığı ile haberleştirdi. Ziyarete ilişkin servis edilen fotoğraflarda, cemevinde Atatürk ve Hz. Ali'nin tablolarının yer aldığı görülüyor.
Başkan Erdoğan, Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla, Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanındaki cemevini ziyaret etti.
Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, orucunu buradaki Alevi önderleri ve vatandaşlarla beraber açtı.
GÖRÜNTÜLER YALANLADI
Cumhurbaşkanlığı tarafından cemevi ziyaretine ilişkin paylaşılan görüntülerde, Atatürk ve Hz. Ali'nin tablolarının asılı olduğu görüldü.
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