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Başkan Erdoğan vatandaşların davetini geri çevirmedi: İftardan sonra çay

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve yanındaki cemevini ziyaret etti. Burada Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla Alevi dedeleriyle bir araya gelerek iftar yapan Başkan Erdoğan, ziyaret sonrasında kendisini çay içmeye davet eden bir ailenin evine misafir oldu.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 00:21 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 00:31
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Başkan Erdoğan vatandaşların davetini kıramadı: İftardan sonra çay

Başkan Erdoğan, Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla, Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanındaki cemevini ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan vatandaşların davetini kıramadı: İftardan sonra çay

Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan vatandaşların davetini kıramadı: İftardan sonra çay

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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Başkan Erdoğan vatandaşların davetini kıramadı: İftardan sonra çay

'YAKIN ZAMANDA BİR MÜJDE ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevinden ayrıldıktan sonra gazetecilerle sohbet ederek, iftarda konuşulanlarla ilgili bilgi verdi.

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Başkan Erdoğan vatandaşların davetini kıramadı: İftardan sonra çay

Ayyıldız, Ankara'da cemevlerine yönelik yapılan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgileri anlattı.