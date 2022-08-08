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Pençe Kilit bölgesinden acı haber! P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ şehit oldu

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Pençe Kilit bölgesinden acı haber! P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

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