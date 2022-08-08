Başkan Erdoğan Alevi dedeler ile birlikte iftar programında! Alevi kanaat önderleriyle önemli görüşme

ÖMER ÇELİK'TEN CEMEVLERİNE YÖNELİK SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Emniyet teşkilatı, adliyemiz görevinin başındadır. Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlar arasında nifak çıkaranlara en kararlı cevap hukuk dairesi içinde verilecektir. Muharrem ayında saldırıların meydana gelmesi provokasyonları amaçlayanlar açısından da planlı olduğu görülüyor.

Ehlibeyti bir kere daha rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanımız bugün cemevini ziyaret ederek, kardeşlik sofrasında lokmalar paylaşılacak. Yezidler kendilerine düşeni tüm çirkinlik ve zalimlikle yapmaya devam ediyorlar. Hz. Hüseyin gibi ilke ve hakkın peşinde koşanlar bunların saldırılarına maruz kalıyor. İnsanlar kendi Kerbela ve aşuralarını yaşıyorlar. En yüksek performans ve sadakatle adalet ilkesinin ayakta tutulmasına gayret gösterilmelidir. Bu son derece önemli bir yaklaşımdır. Mezhep savaşlarıyla, bir takım etnik savaşların körüklenmesiyle kimlerin kazanç gördüğüne baktığımızda bunları kışkırtanların daha büyük resimde kendi çıkarlarını ortaya çıkaran çıkar cenneti olduğunu görüyoruz. Bütün Alevi canlarımıza son saldırılardan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.