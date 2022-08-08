Başkan Erdoğan Alevi dedeler ile birlikte iftar programında! Alevi kanaat önderleriyle önemli görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğa Ankara Mamak'ta bulunan Hüseyin Gazi Cemevi ziyaret ederek Alevi dedeleri ve akademisyenlerle birlikte iftar yapıyor. Programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer alırken yaklaşık 80 kişinin olacağı belirtildi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret edip Alevi dedeleri ve akademisyenlerle iftar programında buluşuyor.
CEMEVİNDE İFTAR PROGRAMI
Hüseyin Gazi Cemevi'ne gidecek olan Erdoğan burada cemevi yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'nin çeşitli illerinden davet edilen Alevi dedeleri, kanaat önderleri ve akademisyenlerle birlikte oruç açacak.
Başkan Erdoğan'ın katılacağı programda yaklaşık 80 kişi bulunacak.
ÖMER ÇELİK'TEN CEMEVLERİNE YÖNELİK SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Emniyet teşkilatı, adliyemiz görevinin başındadır. Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlar arasında nifak çıkaranlara en kararlı cevap hukuk dairesi içinde verilecektir. Muharrem ayında saldırıların meydana gelmesi provokasyonları amaçlayanlar açısından da planlı olduğu görülüyor.
Ehlibeyti bir kere daha rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanımız bugün cemevini ziyaret ederek, kardeşlik sofrasında lokmalar paylaşılacak. Yezidler kendilerine düşeni tüm çirkinlik ve zalimlikle yapmaya devam ediyorlar. Hz. Hüseyin gibi ilke ve hakkın peşinde koşanlar bunların saldırılarına maruz kalıyor. İnsanlar kendi Kerbela ve aşuralarını yaşıyorlar. En yüksek performans ve sadakatle adalet ilkesinin ayakta tutulmasına gayret gösterilmelidir. Bu son derece önemli bir yaklaşımdır. Mezhep savaşlarıyla, bir takım etnik savaşların körüklenmesiyle kimlerin kazanç gördüğüne baktığımızda bunları kışkırtanların daha büyük resimde kendi çıkarlarını ortaya çıkaran çıkar cenneti olduğunu görüyoruz. Bütün Alevi canlarımıza son saldırılardan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Bu saldırıdan sonra Alevi vakıfları, dernekleri çok güzel bildiri yayınladılar. "Gelin hep birlikte bu topraklardan dünyaya verilecek mesaj olarak, her türlü nefret suçuna karşı hep birlikte karşı koyalım. Ortak duyarlılık ortaya koyalım" dediler. Biz de bu davete AK Parti Genel Merkezi'nden eyvallah diyoruz.
HÜSEYİN GAZİ TÜRBESİ'NE ZİYARET
Geçtiğimiz günlerde de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyarette bulunmuştu.
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