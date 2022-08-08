Soru soran 16 yaşındaki kızı azarlayan Meral Akşener gençlerin kalbini kırdı: Bizden oy beklemesin

KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYORUM

Fiziksel şiddete de maruz kaldığını kaydeden Ritter, "Çok fazla üzüldüm ve korktum. Videoda net belli oluyor zaten. Kötü kötü bakıyorlardı bana. Akşener gittikten sonra da iteklemeye devam etti İYİ Partililer. Bir tanesi ise dövmeye kalktı bizi. Çok saydırdılar, iteklediler, çok korktum. Küfür ettiler. Sosyal medya da linçe maruz kaldım. Bana provokatör diyorlar. Ben şuan korkudan dışarıya çıkamıyorum. Denize yüzmeye gidiyordum, kaç gündür gidemiyorum. Benim niyetim sadece soru sormaktı. Çok ayıp bir tavır sergilendi. Akşener gençlerden oy beklemesin" ifadelerini kullandı.