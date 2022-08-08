08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Soru soran 16 yaşındaki kızı azarlayan Meral Akşener gençlerin kalbini kırdı: Bizden oy beklemesin

Soru soran 16 yaşındaki kızı azarlayan Meral Akşener gençlerin kalbini kırdı: Bizden oy beklemesin

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
ABONE OL
Soru soran 16 yaşındaki kızı azarlayan Meral Akşener gençlerin kalbini kırdı: Bizden oy beklemesin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yalova gezisinde kendisine soru sorduğu için azarladığı ve parti mensuplarının fiziksel şiddetine maruz kalan 16 yaşındaki Selin Ritter yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ritter, "Benim niyetim sadece soru sormaktı. Sorudan sonra bütün korumalar üzerime geldiler. Beni iteklediler. Şoka girmiştim. Çok korkuyordum. Arkadan da kötü şekilde bakıyorlardı. Meral Hanım da yanıma gelip parmağını sallayınca hiç cevap veremedim. Akşener gittikten sonra da İYİ Parti'liler iteklemeye devam etti. Hatta bir tanesi bizi dövmeye kalktı. Kaç gündür dışarı çıkamıyorum. Sosyal medyadan da küfür ediyorlar. Akşener bizlerden oy beklemesin." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in azarlar bir üslupla konuştuğu ve parti mensuplarınca iteklenen 16 yaşındaki Selin Ritter konuştu.

KONUŞMAKTAN ZİYADE AZARLIYORDU
Ritter, "Akşener dükkana doğru ilerliyordu. Benim niyetim sadece soru sormaktı. Sonrasında korumalar üzerime geldiler, beni iteklediler. Korumalar falan üzerime gelince ben şoka girmiştim. O sırada Akşener benimle konuşmaya geldi. Niyetim provoke etmek falan değildi. Akşener konuşmaktan ziyade azarlar gibi bir tavır içerisindeydi. Meral hanım da yanıma gelip parmağını sallayınca hiç cevap veremedim. Bilsem azarlanacağımı hiç sormazdım" dedi.

KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYORUM
Fiziksel şiddete de maruz kaldığını kaydeden Ritter, "Çok fazla üzüldüm ve korktum. Videoda net belli oluyor zaten. Kötü kötü bakıyorlardı bana. Akşener gittikten sonra da iteklemeye devam etti İYİ Partililer. Bir tanesi ise dövmeye kalktı bizi. Çok saydırdılar, iteklediler, çok korktum. Küfür ettiler. Sosyal medya da linçe maruz kaldım. Bana provokatör diyorlar. Ben şuan korkudan dışarıya çıkamıyorum. Denize yüzmeye gidiyordum, kaç gündür gidemiyorum. Benim niyetim sadece soru sormaktı. Çok ayıp bir tavır sergilendi. Akşener gençlerden oy beklemesin" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN İL ZİYARETLERİ HEP SORUNLU
Akşener'in daha önce ziyaret ettiği ilerde de vatandaş ve esnaflarla problemler yaşamıştı. Akşener'in Rize, Bartın, Ordu ve Amasya seyahatlerinde vatandaşlar sözlü saldırıya maruz kalmıştı. İYİ Parti Eski Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise Akşener'in Bingöl gezisinde kendisine soru sormak isteyen şehit ağabeyi Tahir Gümren'in kız kardeşine yönelik sinkaflı küfürler savurmuştu.

Akşener soru soran gençlere parmak salladı AKŞENER SORU SORAN GENÇLERE PARMAK SALLADI
Erdoğan’dan Akşener’e uyuşturucu yanıtı ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E "UYUŞTURUCU" YANITI
Size kahvaltı yapacak heval bırakmadı "SİZE KAHVALTI YAPACAK HEVAL BIRAKMADI"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA