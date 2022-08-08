Sınav itirafında bulunan CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz'u terletecek sorular! Hangi dershaneye gittin? Seni dershaneye kim davet etti?
CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz'dan adeta itiraf gibi bir açıklama geldi. Zenginobuz, "2010’da arkadaşlarım beni dershanede bir ek derse çağırdı. Ben kaçak öğrenci olarak gittim. İyi ki de gitmişim. Orada gösterdikleri sorular, girdiğim üniversite sınavında çıktı" dedi. Zenginobuz’un konu ile ilgili sorularını yanıtsız bırakmasına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, “Belediyenin arkasına saklanma. Avukatsan kendin cevap ver İzel Zenginobuz Derinsu. Seni davet eden arkadaşların kim? Gittiğin dershane hangisi? Bu haksız ve kanunsuz işlemin parçası olarak neden polise ya da savcılığa gidip suç duyurusu yapmadın?” dedi.
İzmir'de Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz son meclis toplantısında farkında olmadan adeta itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Zenginobuz arkadaşının daveti ile gittiği dershanede 'mantık sorusu çıkacak' dediklerini, 2010'daki üniversite sınavında 2 tane mantık sorusu çıktığını ve matematikte full yaptığını söylemişti.
Zenginobuz, AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'nın sorularını yanıtsız bırakarak sus pus oldu. Konuşmasında büyük pot kıran Zenginobuz'un adına Gaziemir Belediyesi'nin bir açıklama yayımlaması dikkat çekmişti.
ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Uğur İnan Atmaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Atmaca paylaşımında, "İzel Zenginobuz, konuşmanda dedin ki; 'Benim girdiğim 2010'daki üniversite sınavında da benzer bir şey yaşamıştık. O zaman da bir dershane son anda ek ders koydu. Arkadaşlarım bana gelip, 'bizim dershane mantık ile ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağ olsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. Ben de 'bir bilgi bir bilgidir' deyip gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hala yaşanıyor." Avukat olmana rağmen! Dünkü sorularımıza cevap veremedin, kendini savunamadın. Belki 'sus' dediler bilemiyorum" şeklinde yazdı.
SUS PUS OLMAYA DEVAM MI EDECEKSİN?
Uğur İnan Atmaca konuşmasına şu şekilde devam etti: "Ama delil ve ispatlı bu soruma cevap verebilecek misin? Yoksa sus pus olmaya devam mı edeceksin? Matematikte mantık konusu bir ek ders ile kavranıp, gördüğün her soruyu hatasız yapabileceğin kadar basit bir konu değil. 'Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz' dediğine göre, demek ki dershanede gördüğün sorularla sınavda gördüğün soruların şıkları dahi aynı olduğu için gözlerin fal taşı gibi açıldı."
GİTTİĞİN DERSANE HANGİSİ?
Atmaca açıklamasını şöyle sürdürdü: "2010 yılı YGS sınavında matematikte sadece ve sadece "1" mantık sorusu var. 2010 yılı LYS sınavı matematik sorularında ise "hiç" mantık sorusu yok! Şimdi tekrar soruyorum. 2 mantık sorusu demiştin, 1 mantık sorusu çıktı. Başka yalanların var mı?
Cevapladığın diğer soru hangi branştan? Seni davet eden arkadaşların kim? Gittiğin dershane hangisi? Bu haksız ve kanunsuz işlemin parçası olarak neden polise ya da savcılığa gidip suç duyurusu yapmadın? Hakkını yediğin sıralamada haksızca önüne geçtiğin binlerce gençten özür dileyecek misin? Bedava peynir fare kapanında olur, bu kıyak karşısında her hangi bir hizmette bulundun mu?
Başka sınavlarda başka tüyolar aldın mı? Malum dershaneden aldığın bilgilerle başka soruları da haksız biçimde cevapladın mı? Seni o gün çağıran arkadaşların bugün neredeler? Bence yediğin kul hakkı ve hak etmediğin başarılardan dolayı derhal istifa et. Çünkü biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Yediğin kul haklarının hesabını sana ve sana arka çıkanlara soracağız!"
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