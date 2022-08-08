Sınav itirafında bulunan CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz’u terletecek sorular! Hangi dershaneye gittin? Seni dershaneye kim davet etti?

GİTTİĞİN DERSANE HANGİSİ?

Atmaca açıklamasını şöyle sürdürdü: "2010 yılı YGS sınavında matematikte sadece ve sadece "1" mantık sorusu var. 2010 yılı LYS sınavı matematik sorularında ise "hiç" mantık sorusu yok! Şimdi tekrar soruyorum. 2 mantık sorusu demiştin, 1 mantık sorusu çıktı. Başka yalanların var mı?





Cevapladığın diğer soru hangi branştan? Seni davet eden arkadaşların kim? Gittiğin dershane hangisi? Bu haksız ve kanunsuz işlemin parçası olarak neden polise ya da savcılığa gidip suç duyurusu yapmadın? Hakkını yediğin sıralamada haksızca önüne geçtiğin binlerce gençten özür dileyecek misin? Bedava peynir fare kapanında olur, bu kıyak karşısında her hangi bir hizmette bulundun mu?